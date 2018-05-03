Cуд обязал экс-министра Киринчука извиниться за оскорбления в адрес русских

Суд Кишинева обязал бывшего министра транспорта и члена прорумынской Либеральной партии Молдовы Юрия Киринчука извиниться за оскорбительные высказывания в адрес русского народа. Об этом говорится в обнародованном в четверг решении суда.

"Киринчук обязан принести публичные извинения этническим русским за дискриминационные по этническому критерию заявления", - отмечено в документе. В нем заявления политика квалифицированы как "подстрекательство к дискриминации", передает tass.ru.

В 2016 году Киринчук, партия которого добивается присоединения Молдовы к Румынии и вступления в НАТО, написал на своем блоге и в социальной сети Facebook, что "большинство русских - лентяи и пьяницы". Он также назвал идею сближения Молдовы и России "худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости".

Эти его высказывания осудили Посольство РФ в Молдове, а также Совет по недискриминации республики, Ассоциация русскоязычных журналистов и другие общественные организации. После того, как он отказался извиняться, в суд на либерала подали граждане Молдовы.

Однако в апреле прошлого года Киринчук оказался на скамье подсудимых по другому поводу. Он был задержан, в его рабочем кабинете и дома прошли обыски после того, как молдавская прокуратура обвинила его в причастности к коррупционным схемам при строительстве дорог. В августе его признали виновным в злоупотреблении влиянием и злоупотреблении служебным положением. После того, как он признал свою вину, суд назначил ему мягкое наказание - его осудили на 1 год и 4 месяца условно.

После приговора суда, Киринчук вместе с семьей перебрался в Румынию, откуда продолжал выступать с политическими заявлениями. В частности, он призвал лишить русский статуса языка межэтнического общения, а прописанный в Конституции молдавский язык переименовать в румынский.