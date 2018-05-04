4 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Глава правительства не смог добиться выделения Молдове кредита МВФ в 100 миллионов евро.
04.05.2018

Глава правительства не смог добиться выделения Молдове кредита МВФ в 100 миллионов евро.

Премьер-министр радостно утверждал, что летит в Брюссель за этим кредитом. По словам  Павла Филипа, предоставление Молдове Международном валютным фондом этих 100 миллионов евро - дело решенное. Однако он получил "от ворот поворот". Это выяснилось в ходе совместной пресс-конференции с участием Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и молдавского премьера Павла Филипа. 

Вначале главе молдавского правительства пришлось ответить на неудобный вопрос корреспондента «Свободной Европы». Павел Филип сказал, что в процессе ликвидации проблемных банков удалось собрать более миллиарда леев.

- Мы перевели чрезвычайный долг в публичный, и этот вопрос был согласован со всеми нашими партнерами по развитию. Потому что было очень важно стабилизировать финансово-банковскую систему. В противном случае мы потеряли бы намного больше, потому что мы не смогли бы стабилизировать ситуацию, и у нас не было бы соглашения с МВФ, которое на самом деле является ключевым соглашением и дает уверенность остальным партнерам по развитию, - ответил премьер-министр Молдовы.

Он добавил, что к числу приоритетных вопросов по поводу «украденного миллиарда» относятся: укрепление Национального банка путем разработки правовой базы, исключающей возможность повторения мошеннических схем; привлечение к ответственности всех виновных и участников банковской кражи; немедленное взыскание средств и активов, что, по его словам, «не просто».

После этого еврокомиссару Йоханнесу Хану был задан вопрос о том, получит ли сейчас Кишинев первый транш кредита в 100 миллионов евро. Вот тут-то и выяснилось, что этого не будет. Йоханнес Хан заявил, что для предоставления Молдове этих денег она должна выполнить два условия, связанных с выделением правительством Филипа дополнительных средств на борьбу с коррупцией. Но даже тогда руководство МВФ только задумается над этим вопросом. Причем, если Молдова не решит обе проблемы уже в мае, то переговоры зайдут в тупик. И в таком случае до осени деньги уже не поступят. А это означает, что европейских чиновников абсолютно не интересуют проблемы молдавских унионистов и угроза их поражения на выборах из-за отсутствия средств.

- Первым условием является функционирование в полном объеме Национального органа по неподкупности, - отметил Йоханнес Хан. - Сейчас происходит процесс формирования. Второе условие касается необходимости принятия дополнительного бюджета для функционирования учреждений по борьбе с коррупцией. Кроме того, требуется положительный отчет со стороны Международного валютного фонда. По нашей информации, он может быть принят в июне. Если эти два условия будут выполнены до конца мая, то я думаю, что при положительной оценке Международного валютного фонда выдача первого транша будет возможна в июле. В противном случае, деньги могут поступить в Молдову только осенью, что будет означать возврат к ситуации прошлого года.

Координатор Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что для Молдовы важно полное внедрение реформ в ключевых секторах, таких как правосудие, средства массовой информации, энергетика и бизнес.

- Все реформы должны основываться на продолжающейся и совместной борьбе с коррупцией и поддержке правового государства. Сюда входит расследование дела о банкротстве банков: мы с нетерпением ждем его завершения без дальнейших задержек. Расследования должны быть тщательными, беспристрастными и полными, чтобы возместить недостающие средства, а виновные были привлечены к ответственности, независимо от их государственной или политической принадлежности. Мы ожидаем, что это произойдет, потому что сейчас трудно понять, что происходит, - заявила Федерика Могерини.

Она добавила, что выполнение этих обязательств означает большую достоверность антикоррупционных реформ, и что граждане Молдовы не должны платить за последствия этой ситуации. 

Павел Филип, Федерика Могерини и Йоханнес Хан 

Сегодня Игорь Додон предложил Павлу Филипу уйти в отставку после его заявления о готовности отдать страну иностранцам


 
Количество просмотров:
55
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.