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Общество
Процедуру продажи и покупки жилья в Молдове упростили
04.05.2018

Проект решения о дебюрократизации процедуры купли-продажи жилья был принят парламентом в окончательном чтении.

Вчера, 3 мая, 56 голосами из 77 парламентарии проголосовали в окончательном чтении за законодательные изменения, касающиеся процедуры купли-продажи жилой недвижимости. Теперь нотариусу не нужно будет представлять налоговый сертификат о наличии или отсутствии задолженности перед государственным бюджетом, связанным с объектом купли-продажи.

По мнению авторов внесенных изменений, это значительно сократит время и затраты на регистрацию недвижимости. При этом они заявили, что Государственная налоговая служба не располагает полным налоговым кадастром на национальном уровне, так как большинство зданий в сельском секторе не были оценены.

Законодательные поправки вступят в силу с момента публикации в «Monitorul Oficial». 


 
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