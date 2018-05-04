Процедуру продажи и покупки жилья в Молдове упростили

Проект решения о дебюрократизации процедуры купли-продажи жилья был принят парламентом в окончательном чтении.

Вчера, 3 мая, 56 голосами из 77 парламентарии проголосовали в окончательном чтении за законодательные изменения, касающиеся процедуры купли-продажи жилой недвижимости. Теперь нотариусу не нужно будет представлять налоговый сертификат о наличии или отсутствии задолженности перед государственным бюджетом, связанным с объектом купли-продажи.

По мнению авторов внесенных изменений, это значительно сократит время и затраты на регистрацию недвижимости. При этом они заявили, что Государственная налоговая служба не располагает полным налоговым кадастром на национальном уровне, так как большинство зданий в сельском секторе не были оценены.

Законодательные поправки вступят в силу с момента публикации в «Monitorul Oficial».