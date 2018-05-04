Политическая Партия ШОР укрепляет команду на севере страны

В конце прошедшей недели Политическая Партия ШОР организовала очередные территориальные партийные конференции в районах Фэлешть, Сорока, Дондушень и Бричень.

Как сообщает ТРИБУНА, в ходе конференций, председатель Партии Илан Шор вручил более 1200 билетов новым членам партии. Председатель партии отметил активный рост партийных рядов, сообщив собравшихся, что в настоящий момент политформирование насчитывает уже более 15 тысяч членов.

Лидер партии выступил с докладом о главных целях партии на 2018 год, раскрыл основные тезисы политической программы, которая предлагается к реализации в масштабах всей страны. Согласно Илану Шору, программа направлена на существенное улучшение жизни граждан и заметно поменяет в лучшую сторону жизнь всей страны.

Лидер политформирования также коснулся конкретных результатов, достигнутых командой в Оргееве, отметив, что уже многие программы и проекты, внедренные в этом городе, начинают распространяться и на другие регионы страны.

Местные представители Партии ШОР, со своей стороны, отметили необходимость развития и в их районах всех успешных программ и проектов партии, реализуемых в Оргееве и принесших высокое доверие со стороны избирателей.

Партия ШОР, возглавляемая примаром Оргеева Иланом Шором начала активную политическую деятельность осенью 2016 года, имея в багаже к тому времени победу на местных выборах в Оргееве. В настоящий момент партия охватывает своими структурами большинство районов страны. По результатам проведенных в последние полгода социологическим опросам, партия уверенно входит в десятку политических формирований по уровню узнаваемости и доверия.

По мнению экспертов и политологов, рост узнаваемости и доверия партии объясняется активностью, успешной работой в Оргееве, а также оригинальным социальным идеям и проектам, которые завоевывают все большую популярность. В частности, партия поддерживает и развивает проекты: «Социальные магазины» — льготные магазины для нескольких категорий нуждающихся, в первую очередь пенсионеров, «Социальные аптеки», с доступными для пенсионеров лекарствами, «Клуб Золотой Возраст» — досуг и общение пожилых людей, «Оргеевский союз» — развитие сел района, «Молдова мой дом» — по возвращению соотечественников в Молдову.

Кристина Пендя