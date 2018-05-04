Плати 200 леев и оскорбляй нацменьшинства в Молдове как душе угодно!

Именно столько стоит наказание за ксенофобские высказывания из уст молдавских чиновников

Вроде, надо бы громко хлопать в ладоши, славить наш молдавский суд и испытывать чувство глубокого морального удовлетворения от того, что правосудие свершилось! Но почему-то, в ладоши не хлопается, и чувства, даже легкого морального, удовлетворения нет, хотя правосудие-то свершилось!

Напомню, о чем речь. Юрий Киринчук, бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы, а по совместительству — удачливый бизнесмен, как-то в своем блоге заявил о том, что «большинство русских — лентяи и пьяницы, которые стремятся найти того, кто станет за плуг и накормит их». В суд на либерала подали общественные активисты Александр Рошко, Дмитрий Безобразов и Роман Малиновский.

Это высказывание Киринчука было признано судом сектора Центр Кишинева дискриминационным. По решению суда Киринчук должен теперь публично извиниться через СМИ, которые распространили его дискриминационные заявления. Текст извинений такой: «Я приношу публичные извинения этническим русским за дискриминационные, по этническому критерию, заявления, сделанные 12 октября 2016 года». Кроме того, ответчик заплатит целых 200 леев штрафа! Прописью вот пишу — двести леев!

Для Киринчука двести леев — это даже не две бануцы! Это такая мелочь, о которой даже не хочется говорить. Даже 2 или пусть 20 тысяч леев штрафа для бывшего министра — не деньги. То есть, суд решил принять такое решение, которое, по его мнению, должно устроить всех. Не наказывать сурово Киринчука и в то же время соблюсти нормы отечественного и международного права.

Я представляю, как радуются ныне унионисты, националисты с русофобами! Двести леев (это примерно 10 евро) для них - не существенные деньги. Получается, создан прецедент — оскорбляй нацменьшинства как хочешь, как позволит тебе фантазия, поноси их любыми грязными словами, получишь респект и уважуху от собратьев по идеологии, а на выходе — грошовый штраф в 200 леев.

Суд словно говорит клеветникам - «Нехорошо, конечно, ругаться, клеветать, но раз так вышло, пожурить вас придется...Но не больно!»

Лично я, например, с таким вот решением суда не согласен! Разумеется, мне могут привести номер статьи, по которой обвинялся Киринчук, вилку наказания, рассказать о том, что другого наказания просто нет. Это понятно. Но я на сто процентов уверен, что и сам Юрий Киринчук с решением суда не согласен, ну, не захочет он публично извиняться за свои слова! Обязательно опротестует приговор в вышестоящей инстанции! В общем, это будет долгоиграющая пластинка. Посмотрим, что прозвучит в финале...

ЛЕОНИД РЯБКОВ