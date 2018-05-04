Свобода прессы в Республике Молдова ухудшается с каждым годом

Ситуация со свободой прессы в Республике Молдова ухудшается с каждым годом, и если партнеры по развитию не поддерживали бы независимость прессы, многих СМИ не было бы. Такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей в рамках передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

„Зарубежных партнеров больше заботит демократия в Республике Молдова, чем наших представителей власти, которых должна волновать демократия в нашей стране”. По мнению исполнительного директора АНП, тот факт, что многие СМИ в настоящее время финансируются из международных проектов, означает удар по нынешней власти, которая не создает необходимые условия для самостоятельного развития прессы.

Журналист Дорин Скобиоалэ утверждает, что во времена коммунистического правления, которого считают тоталитарным, было больше свободы для журналистов и больше открытости о стороны государственных органов. „Мы стали свидетелями хронической деградации, нам ограничили доступ в зал заседаний правительства, нам граничили доступ в зал заседаний Высшего совета магистратуры, врио примара, которая весь день твердила „прозрачность”, недавно ограничила доступ к чиновникам примэрии, и теперь только официальный представитель примэрии имеет право общаться с журналистами”, - сказал Дорин Скобиоалэ.

Журналистка Марианна Рацэ считает, что политики никогда не отпустят СМИ, которые являются очень эффективным инструментом влияния на массы. По ее словам, единственным решением для изменения положения вещей является то, чтобы люди понимали, какой медийный продукт потребляют.