Анатол Цэрану: Брюссель внимательно следит за политическими событиями на молдавской сцене

Брюссель внимательно следит за политическими событиями на молдавской сцене, в частности за избирательными. Такое мнение выразил политический комментатор Анатол Цэрану в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

„Никто в Брюсселе не имеет интереса финансировать власть, которая могла бы нагрубить Европе и свернуть с намеченного курса, который был так щедро профинансирован Европейским союзом на протяжении многих лет после 2009 года”, - отметил Анатол Цэрану.

Аналитик считает, что ЕС взял паузу в том, что касается предоставления финансовых средств, именно для того, чтобы понять, какой будет конфигурация власти в Республике Молдова после парламентских выборов. В этих условиях, первый транш обещанного кредита поступит до выборов, считает политический комментатор.

Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ заявил, что, в основном, восстановление экономики в 2016 году, после спада 2015 года, и стабилизация государственных финансов имели в основе поддержку партнеров по развитию и международных финансово-банковских учреждений. „Теперь у нас есть 100 млн. евро со стороны ЕС и кредиты, предоставляемые Международным валютным фондом, которые составляют 178 млн. долларов”. По его словам, в основном эти средства придут после 2018 года, и не предназначены для поддержки нынешнего правительства.

Республике Молдова предстоит выполнить еще два условия для того, чтобы получить первый транш макрофинансовой помощи, предоставленной Европейским союзом. Первое условие касается полной функциональности Национальной органа по неподкупности, а второе - принятия дополнительного бюджета для антикоррупционных учреждений, чтобы они могли функционировать. Об этом заявил комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан после заседания Совета ассоциации Республика Молдова - Европейский союз, которое состоялось в четверг, 3 мая, в Брюсселе. По его словам, первый транш может поступить в Молдову в июле или осенью.