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Признак близости урегулирования приднестровского конфликта? Что удалось президенту Додону!
04.05.2018

Стало известно о том, что существует социологическое исследование, результаты которого содержат невероятные данные о Приднестровье.

Таким образом, согласно этим данным, 8 из 10 жителей региона обладают другим паспортом, кроме приднестровского.

Среди  приднестровских политиков Вадим Красносельский является самым популярным политиком. Ему доверяют 13,8% граждан. Но, в то же время, удовлетворение от его деятельности является отрицательным, составляя -0,18. В среднем, его деятельность оценивается населением как отрицательная – 4,29 баллов из 10 возможных.

Также исследование показало, что критика приднестровской оппозиции находит отклик среди населения, а самыми ярыми критиками являются Олег Хоржан и Евгений Шевчук.

Довольно большой популярностью в регионе пользуется президент Республики Молдова Игорь Додон. Ему доверяют 18,2% граждан.

Также, исследование показало, что в регионе интернет является самым популярным источником информации, и опережает по популярности ТВ и другие СМИ.

Кристина Пендя


 
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