Компания «Kaufland» осталась с носом вместе со всеми жителями Рышкановки

Андрей Малахов представит элитный комплекс на месте Алешинского рынка

На участке, где располагался Алешинский рынок, закрытый в феврале, не будет никакого супермаркета «Kaufland». На территории, которую когда-то арендовали хозяева кишиневского рынка по улице Богдан Воевод на Рышкановке, построят элитный жилой комплекс, сообщает Вloknot-moldova.md.

Проект с помпой представят 16 мая в отеле «Radisson Blu», причем ведущим мероприятия станет российский шоумен Андрей Малахов. Представители компании «ProImobil» заявили, что это - застройка с пятизвездочным статусом. Возвести многоэтажку планируют за год.

«ProImobil Company» - фигурант уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, по которому ее основатель был объявлен в международный розыск. После этого компания появилась под названием «ProImobil» и в ноябре была куплена фирмой, основанной в октябре того же 2017 года с уставным капиталом 200 лей. Юридический адрес – Армянская, 28, учредители – менеджер Виктория Кондратюк и 30-летний спортсмен из Бессарабки Александр Петцогло, который до этого бизнесом не занимался, а был тренером в спортзале и членом спортклуба «LionMuayThai», сообщает «Ziarul de Gardă».

Ранее утверждали, что на месте рынка построят супермаркет «Kaufland». Однако немецкая фирма осталась ни с чем. Как и все жители Рышкановки, лишившиеся единственного рынка.

Между тем выяснилось, что авторизация на снос ДК профсоюзов выдана незаконно. Об этом сообщил в социальной сети советник муниципального совета от фракции социалистов Александр Одинцов.

«Провёл встречу с бывшим сотрудником министерства культуры РМ, - пишет Одинцов. - Был удивлён тем, что мозаика на здании ДК профсоюзов включена в Национальный реестр памятников, охраняемых государством, под №300!

Признаюсь, не знал.

Таким образом, авторизация на снос здания ДК профсоюзов на Рышкановке на улице Киев, 7 незаконна без соответствующего постановления парламента или решения комиссии по охране памятников при министерстве образования, культуры и исследований!

Подписанты авторизации на снос нарушили закон, как и собственник здания, как и сотрудники минкульта в своём бездействии!

Что скажет Моника Бабук?

Кстати, о культуре. На официальном сайте правительства РМ на русском языке министерство именуется «министерством образования, КУЛТУРЫ и исследований»».

Олег ВОЛКОВ