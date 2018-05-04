Медведев поздравил Молдову с Днем Победы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил своего молдавского коллегу Павла Филипа с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

"Дмитрий Медведев поздравил глав правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", — сказано в сообщении.

В российском правительстве уточнили, что в посланиях говорится об объединяющей граждан наших стран памяти о Великой Победе.

Медведев отметил, что "отвага и героизм солдат Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся в сердцах нынешнего и будущих поколений".

Глава кабмина России также выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжелые годы военных испытаний, будут и далее служить надежным фундаментом межгосударственных отношений.

Медведев попросил своих коллег передать фронтовикам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия, искренние слова уважения и признательности за их беспримерный подвиг.