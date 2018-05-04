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Здоровье
146 случаев заражения острыми кишечными инфекциями зарегистрировали на прошлой неделе
04.05.2018

С наступлением жаркой погоды учащаются случаи заражения острыми кишечными инфекциями. На прошлой неделе только в столице зарегистрировали 146 таких заболеваний. 

"В жаркий сезон причиной острых кишечных инфекций чаще всего становится потребление продуктов плохого качества, с истекшем сроком годности или приготовленных с нарушением санитарных норм", - сказала завотделением эпидемиологии МЦОЗ Лариса Апостолова.

Врачи рекомендуют при отравлениях немедленно обращаться за квалифицированной медпомощью. 

"Основные симптомы - это, как правило, температура. Она повышается до начала рвоты и диареи. Самый плохой исход - когда падает давление, когда рвота и диарея настолько обильны, что человек обезвоживается", - сказала завотделением интенсивной терапии Галина Кириякова.

В жару следует особенно тщательно мыть купленные фрукты и овощи, а также соблюдать правила личной гигиены.


 
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