146 случаев заражения острыми кишечными инфекциями зарегистрировали на прошлой неделе

С наступлением жаркой погоды учащаются случаи заражения острыми кишечными инфекциями. На прошлой неделе только в столице зарегистрировали 146 таких заболеваний.

"В жаркий сезон причиной острых кишечных инфекций чаще всего становится потребление продуктов плохого качества, с истекшем сроком годности или приготовленных с нарушением санитарных норм", - сказала завотделением эпидемиологии МЦОЗ Лариса Апостолова.

Врачи рекомендуют при отравлениях немедленно обращаться за квалифицированной медпомощью.

"Основные симптомы - это, как правило, температура. Она повышается до начала рвоты и диареи. Самый плохой исход - когда падает давление, когда рвота и диарея настолько обильны, что человек обезвоживается", - сказала завотделением интенсивной терапии Галина Кириякова.

В жару следует особенно тщательно мыть купленные фрукты и овощи, а также соблюдать правила личной гигиены.