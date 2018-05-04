С начала 2018 года в Молдове выписали 5 тысяч штрафов за публичные оскорбления и унижения

16 тысяч штрафов выписали в Молдове в прошлом году за публичные оскорбления и унижение. С начала этого года - уже пять тысяч на общую сумму два миллиона леев. Специалисты при этом говорят, что таких случаев - в разы больше. Просто в полицию обращаются немногие. В службе 112 говорят, что жалобы на оскорбления составляют один процент от общего числа обращений.

"Часто сожители оскорбляют сожительниц и наоборот. Бывает, что жалуются на подростков, которые ругаются с прохожими в парке", - сказала оператор службы 112 Алина Морогай.

Елена Бордос - врач скорой помощи и на работе повидала всякое. Последний случай был на Пасху, когда бригаду вызвали к жительнице Кишинева.

"Пришлось вызывать полицию, иначе мы бы с пациенткой не справились. Она была сильно пьяна, кричала, ругалась. Я боялась, что она меня ударит", - сказала врач скорой помощи Елена Бордос.

В полиции отмечают, что агрессоры были пьяны в подавляющем большинстве случаев.

"Большинство таких нарушений - около 70% - допускают мужчины. В основном в возрасте от 31 года до 45 лет. Большинство случаев зарегистрировано в селах - 62% от общего числа", - сказал глава отдела ГИП Геннадий Нямцу.

Люди говорят, что с оскорблениями можно столкнуться где угодно. И что во многих случаях на хамство отвечают хамством.

"Я тоже не святая. Если меня оскорбляют, отвечаю. И на этом все кончается."

"Причина - элементарная невоспитанность."

За публичное оскорбление грозит штраф до 1200 леев или до 20 часов общественных работ.