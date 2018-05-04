С начала 2018 года в Молдове выписали 5 тысяч штрафов за публичные оскорбления и унижения

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Общество
16 тысяч штрафов выписали в Молдове в прошлом году за публичные оскорбления и унижение. С начала этого года - уже пять тысяч на общую сумму два миллиона леев. Специалисты при этом говорят, что таких случаев - в разы больше. Просто в полицию обращаются немногие. В службе 112 говорят, что жалобы на оскорбления составляют один процент от общего числа обращений.
"Часто сожители оскорбляют сожительниц и наоборот. Бывает, что жалуются на подростков, которые ругаются с прохожими в парке", - сказала оператор службы 112 Алина Морогай.
Елена Бордос - врач скорой помощи и на работе повидала всякое. Последний случай был на Пасху, когда бригаду вызвали к жительнице Кишинева.
"Пришлось вызывать полицию, иначе мы бы с пациенткой не справились. Она была сильно пьяна, кричала, ругалась. Я боялась, что она меня ударит", - сказала врач скорой помощи Елена Бордос.
В полиции отмечают, что агрессоры были пьяны в подавляющем большинстве случаев.
"Большинство таких нарушений - около 70% - допускают мужчины. В основном в возрасте от 31 года до 45 лет. Большинство случаев зарегистрировано в селах - 62% от общего числа", - сказал глава отдела ГИП Геннадий Нямцу.
Люди говорят, что с оскорблениями можно столкнуться где угодно. И что во многих случаях на хамство отвечают хамством.
"Я тоже не святая. Если меня оскорбляют, отвечаю. И на этом все кончается."
"Причина - элементарная невоспитанность."
За публичное оскорбление грозит штраф до 1200 леев или до 20 часов общественных работ.
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