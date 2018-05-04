В Приднестровье активно проводится акция "Георгиевская ленточка"

В Приднестровье официально стартовала акция по раздаче георгиевских ленточек. Между тем, немало общественных организаций региона уже проводят ее с апреля.

"Мы уже активно раздаем георгиевские ленточки по общинам в разных городах, а также по обращениям. Звонят и просят их различные организации, учреждения – школы, министерства, ведомства. Ленточки нам предоставило посольство России в Молдове", — рассказала председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

Пресс-секретарь партии "Обновление" Инна Крамаренко отметила, что акцию активисты-обновленцы проводят в разных городах Приднестровья.

"Всего раздадут около 10 тысяч ленточек. Люди рады, принимают ленту с воодушевлением, приходят в офис и спрашивают. Также наши молодые ребята раздают ленточки на улицах", — заметила она.

Как писал Sputnik ранее, георгиевские ленточки раздают также и активисты молодежного движения "Звезда". Они проводят акцию при поддержке Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра уже не первый год.

"Акция "Георгиевская ленточка" уже началась. Мы вручаем ее всем желающим, передаем в учебные заведения, раздаем на улицах", — пояснил исполнительный директор центра Альберт Доржеев.

По его словам, приготовлено два километра георгиевской ленточки.