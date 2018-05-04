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Первые заявления нового главы СИБ — что он сказал своим подчиненным
04.05.2018

Парламент Республики Молдова в четверг назначил Василе Ботнаря на должность директора Службы информации и безопасности. После того как новый глава СИБ был приведен к присяге в парламенте, спикер Андриан Канду представил нового начальника коллективу СИБ.

Канду пожелал успеха новому директору и выразил уверенность, что он поднимет работу службы на новую высоту благодаря команде профессионалов, которым предстоит служить под его началом.

Василе Ботнарь поддержал слова спикера, заявив о том, что он рад работать в коллективе компетентных и высокопрофессиональных офицеров.

Также Ботнарь сообщил, что в ближайшее время, после обсуждения со специалистами, выйдет с предложениями, которые помогут эффективнее отвечать на вызовы, с которыми сталкивается СИБ.


 
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