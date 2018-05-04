Кошмар Павла Филипа: руководство ЕС вместо предоставления 100 миллионов потребовало выделить деньги на борьбу с коррупцией

Глава правительства не смог добиться выделения Молдове кредита МВФ в 100 миллионов евро.

Премьер-министр радостно утверждал, что летит в Брюссель за этим кредитом. По словам Павла Филипа, предоставление Молдове Международном валютным фондом этих 100 миллионов евро - дело решенное. Однако он получил "от ворот поворот". Это выяснилось в ходе совместной пресс-конференции с участием Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и молдавского премьера Павла Филипа.

Вначале главе молдавского правительства пришлось ответить на неудобный вопрос корреспондента «Свободной Европы». Павел Филип сказал, что в процессе ликвидации проблемных банков удалось собрать более миллиарда леев.

- Мы перевели чрезвычайный долг в публичный, и этот вопрос был согласован со всеми нашими партнерами по развитию. Потому что было очень важно стабилизировать финансово-банковскую систему. В противном случае мы потеряли бы намного больше, потому что мы не смогли бы стабилизировать ситуацию, и у нас не было бы соглашения с МВФ, которое на самом деле является ключевым соглашением и дает уверенность остальным партнерам по развитию, - ответил премьер-министр Молдовы.

Он добавил, что к числу приоритетных вопросов по поводу «украденного миллиарда» относятся: укрепление Национального банка путем разработки правовой базы, исключающей возможность повторения мошеннических схем; привлечение к ответственности всех виновных и участников банковской кражи; немедленное взыскание средств и активов, что, по его словам, «не просто».

После этого еврокомиссару Йоханнесу Хану был задан вопрос о том, получит ли сейчас Кишинев первый транш кредита в 100 миллионов евро. Вот тут-то и выяснилось, что этого не будет. Йоханнес Хан заявил, что для предоставления Молдове этих денег она должна выполнить два условия, связанных с выделением правительством Филипа дополнительных средств на борьбу с коррупцией. Но даже тогда руководство МВФ только задумается над этим вопросом. Причем, если Молдова не решит обе проблемы уже в мае, то переговоры зайдут в тупик. И в таком случае до осени деньги уже не поступят.

А это означает, что европейских чиновников абсолютно не интересуют проблемы молдавских унионистов и угроза их поражения на выборах из-за отсутствия средств.

- Первым условием является функционирование в полном объеме Национального органа по неподкупности, - отметил Йоханнес Хан. - Сейчас происходит процесс формирования. Второе условие касается необходимости принятия дополнительного бюджета для функционирования учреждений по борьбе с коррупцией. Кроме того, требуется положительный отчет со стороны Международного валютного фонда. По нашей информации, он может быть принят в июне. Если эти два условия будут выполнены до конца мая, то я думаю, что при положительной оценке Международного валютного фонда выдача первого транша будет возможна в июле. В противном случае, деньги могут поступить в Молдову только осенью, что будет означать возврат к ситуации прошлого года.

Координатор Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что для Молдовы важно полное внедрение реформ в ключевых секторах, таких как правосудие, средства массовой информации, энергетика и бизнес.

- Все реформы должны основываться на продолжающейся и совместной борьбе с коррупцией и поддержке правового государства. Сюда входит расследование дела о банкротстве банков: мы с нетерпением ждем его завершения без дальнейших задержек. Расследования должны быть тщательными, беспристрастными и полными, чтобы возместить недостающие средства, а виновные были привлечены к ответственности, независимо от их государственной или политической принадлежности. Мы ожидаем, что это произойдет, потому что сейчас трудно понять, что происходит, - заявила Федерика Могерини.

Она добавила, что выполнение этих обязательств означает большую достоверность антикоррупционных реформ и что граждане Молдовы не должны платить за последствия этой ситуации.