Принтер и копир, дома и в офисе

Могу поспорить, каждый из нас, хоть однажды, но сталкивался с необходимостью напечатать что-либо или сделать копию. Многие печатают и копируют десятки страниц ежедневно. Чаще нас устраивает качество печати или мы, попросту, к нему привыкли.

Если ежедневно мы делаем копии серого цвета, распечатывая после очередной заправки или ремонта картриджа по тысяче листов, хотя заправки должно хватить минимум на полторы, то обязательно утешаем себя, ведь это всего лишь заправка и она в 20 раз дешевле нового картриджа и качественной быть не может. Позволю себе категорически не согласиться, любая услуга должна быть оказана качественно, низкая цена услуги не может служить оправданием низкого качества. Однако рассмотрим почему это все же происходит:

1. Нам достаточно того качества, которое мы имели до заправки, и мы не хотим переплачивать за ремонт и замену деталей. Мы имеем на это право, но там, куда мы принесли картридж, нам должны донести, что после заправки дефекты усилятся (больше тонера – больше дефектов), количество копий сократится (часть тонера будет просто сбрасываться в отработку), ну и наконец переполненный бункер отработки будет просыпать тонер в принтер. Но если ничего из этого нас не пугает нам обязаны оказать именно ту услугу, за которую мы готовы заплатить.

2. Нас бояться испугать увеличением цены на услугу и выполняют только заправку, зная, что для качественной печати нужен ремонт. Требуйте «долива после отстоя пены», не стесняйтесь предъявлять претензии к качеству, но будьте готовы к дополнительным затратам, как правило это примерно 2-3 цены заправки.

3. Нам предоставляют некачественную услугу по причине банального отсутствия нужных расходных материалов. Нам легко засыпают похожий тонер, потому, что нужного нет в наличии. Затем этот похожий тонер в избыточном или недостаточном количестве попадает на фоторецептор, переносится на бумагу, часть этого похожего тонера безжалостно

счищается в бункер отработки, из которого, затем, копий через 500, он начинает лихо посыпать внутренние детали и механизмы.

Конечно нам необязательно знать и понимать принципы лазерной печати и вникать в сложности внутреннего рынка расходных материалов, мы хотим просто прийти, заплатить и чтоб все работало, а для этого всего нужно прийти на Calea Iesilor 10, подняться на комфортабельном эскалаторе на 3 этаж, возможно предварительно позвонив 022-840-020 или зайдя на сайт www.ultraservice.md

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