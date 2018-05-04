Экономика Молдовы может пострадать от "голландской болезни"

Экономисты-аналитики Expert-Grup предупреждают, что есть признаки того, что в 2018 году Республика Молдова может пострадать от "голландской болезни".

По словам экспертов, "голландская болезнь" обусловлена увеличением притока валюты, что стимулирует укрепление национальной валюты и приводит к повышению цен на непродаваемые товары (товары, не являющиеся объектом экспортно-импортных операций), сообщает mold-street.com.

Признаки и эффекты

Эксперты утверждают, что в 2007-2008 годах были зафиксированы некоторые признаки "голландской болезни": массовый приток валют привел к укреплению молдавского лея и вызвал рост цен на жилье.

"Эволюцию 2018 года можно сравнить с событиями 2007-2008 годов, хотя есть много различий.

До экономического кризиса 2009 года увеличение денежных переводов и иностранных инвестиций способствовало росту спроса на недвижимость. В настоящее время роль денежных переводов и прямых иностранных инвестиций уменьшилась: если в 2008 году доля переводимых доходов в ВВП составляла 31,2%, а доля притока прямых иностранных инвестиций - 11,7%, то в 2017 году денежные переводы составили 19,2%; а иностранные инвестиции 2,5%", - указано в анализе Expert-Grup.

В то же время, отмечается в анализе Expert-Grup, в настоящее время выросла доля иностранной финансовой помощи, предлагаемой правительству. Это стимулирует государственные инвестиции. В этом контексте, в 2018 году существует вероятность подорожания строительных услуг (например, услуг по проектированию или инспекции), а также рост цен на здания, профинансированные из частных источников, поскольку все большее число работников могут участвовать в публичных проектах.

Голландская болезнь

Голландская болезнь - экономическая теория, названная так 40 лет назад журналом The Economist (1977) для описания падения производства в Голландии после открытия в 1959 году важного газового месторождения. Его кульминацией стало крупнейшее государственно-частное партнерство в мире между голландским правительством и корпорациями Exxon и Shell.

Вкратце, теория утверждает, что увеличение доходов от природных ресурсов деиндустриализирует экономику путем укрепления обменного курса, что делает отечественное производство менее продуктивным и, соответственно, менее конкурентоспособным.

В расширенной форме, теория также относится к массированным притокам иностранной валюты, влияющим на внутреннюю экономику. А в случае Молдовы - и денежных переводов.