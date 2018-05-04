Ион Чебан обещает повышение зарплат и улучшение условий в детских садах

Социалист Ион Чебан обещает рай работникам детских садов и школ.

Если кандидат ПСРМ станет генеральным примаром, он увеличит заработную плату. Но это еще не все, к списку обещаний он добавил ремонт 80 детских садов и строительство новых детских площадок. Однако он не уточнил, из каких источников будут финансироваться эти проекты.

Осознавая, что многие из его обещаний требуют дополнительных финансовых источников, Чебан говорит, что попытается найти средства, чтобы воспитатели и педагоги не покупали школьные принадлежности и учебные материалы на свои деньги.

«Дидактическая помощь в начале года на сумму одна тысяча леев для каждого педагога. Если не в этом году, то точно в бюджете на будущий год», - заявил кандидат ПСРМ Ион Чебан.

Социалист также говорит, что хотел бы ввести льготы для многодетных семей.

«Бесплатный детский сад для семей с двумя или более детьми дошкольного возраста. Эти семьи заботятся о генофонде нации, и мы просто обязаны оказать им минимальную поддержку», - добавил Чебан.

Социалист уточнил, что даже в тот период, когда он состоял в КМС, он пытался улучшить ситуацию в детских садах и школах страны, однако некоторые его предложения были заблокированы. Заработная плата работников столичных дошкольных учреждений увеличилась на 500 леев в конце сентября 2017 года.