Ион Чебан обещает повышение зарплат и улучшение условий в детских садах

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Политика
Социалист Ион Чебан обещает рай работникам детских садов и школ.
Осознавая, что многие из его обещаний требуют дополнительных финансовых источников, Чебан говорит, что попытается найти средства, чтобы воспитатели и педагоги не покупали школьные принадлежности и учебные материалы на свои деньги.
«Дидактическая помощь в начале года на сумму одна тысяча леев для каждого педагога. Если не в этом году, то точно в бюджете на будущий год», - заявил кандидат ПСРМ Ион Чебан.
Социалист также говорит, что хотел бы ввести льготы для многодетных семей.
«Бесплатный детский сад для семей с двумя или более детьми дошкольного возраста. Эти семьи заботятся о генофонде нации, и мы просто обязаны оказать им минимальную поддержку», - добавил Чебан.
Социалист уточнил, что даже в тот период, когда он состоял в КМС, он пытался улучшить ситуацию в детских садах и школах страны, однако некоторые его предложения были заблокированы. Заработная плата работников столичных дошкольных учреждений увеличилась на 500 леев в конце сентября 2017 года.
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