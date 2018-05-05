Каждое второе нарушение, зарегистрированное в 2017 году, - в сфере ПДД

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Общество
В 2017 году было выявлено более 450 тысяч преступлений, то есть на 32,9 тысячи больше, чем в 2016 году. Данные были недавно представлены Национальным бюро статистики.
Было применено 3800 предупреждений. Кроме того, было наложено 422 000 штрафов, что на восемь процентов больше, чем в 2016 году, а в других двух тысячах случаев штрафы были выплачены в виде общественных работ, передает bizlaw.md.
Большинство совершенных преступлений касаются нарушения правил дорожного движения - 56,7%. Показатель вырос более чем на 12% по сравнению с 2016 годом. В то же время были допущены нарушения, связанные с предпринимательством, налогообложением, таможней и недвижимостью, 12,5%. Нарушение общественного порядка и безопасности было выявлено в 12,1%.
Из общего числа нарушений, для которых применялись санкции, большинство (81,7%) налагалось Министерством внутренних дел. Другие учреждения зафиксировали следующие данные:
- министерство финансов - 5,4%;
- суды - 3,2%;
- инспекция по охране окружающей среды - 1,6%;
- пограничная полиция - 1,5%;
- Касса национального страхования -1,5%;
- Национальная медицинская страховая компания - 1,2%.
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