Сеанс черной магии в Кишиневе: Молдавский политик продал душу дьяволу - недорого

Политическая жизнь страны наполняется идиотизмом самой высокой пробы

В жизни каждого человека бывают периоды, когда он для достижения сокровенной цели готов пойти даже на сделку с дьяволом. Обычно на это идут люди не шибко грамотные, либо те, кто не чурается любых – даже самых черных – методов, чтобы довести конкурентов до белого каления.

Вот, к примеру, экстрасенсы. Сто пятьдесят миллионов раз говорено, что они от лукавого. Еще мильончик раз их чревовещания оказывались дыркой от бублика. Ну, вспомните, как одно время ходил по СМИ (каемся, и по нашему) некий целитель и предсказатель, чьи прогнозы сбывались, примерно, процентов на 20. Из 100! С таким же успехом любой из нас смог бы его заменить на боевом колдовском посту.

Но жизнь ничего не учит наших граждан. Особенно, политиков, которые готовы отдать себя на растерзание «темным» силам ради результата. Например, лидер партии «ДА» Андрей Нэстасе, который является кандидатом на пост мэра Кишинева, от отчаяния вызвал экстрасенса и прорицательницу Сильвию аж из Ирландии (там наша бывшая соотечественница сейчас проживает). И ладно бы, поговорили бы они где-то тайком в уютном кабинете – очертили бы, так сказать, свои действия. Нет же, Сильвия была приглашена на одно из предвыборных мероприятий и даже допущена к микрофону.

Далее началось то, о чем наверняка даже соратники Нэстасе вспоминают со стыдом. И есть чего стыдиться (приводим монолог госпожи Сильвии из Ирландии практически без купюр):

Прорицательницу Сильвию вызвали аж из Ирландии

- Божественная канцелярия (при этом она вопросительно смотрит в пололок – прим. автора)? Примите заявление! ФИО клиента? Андрей Нэстасе! Категория – высшая. Это сердце и совесть наша, Фэт-Фрумос нашей нации…

Знаете, Андрей Нэстасе. конечно же, не станет мэром Кишинева в силу разных причин. Но повод ли это, цепляясь за соломинку, призывать к агитации за себя любимого магов и прочих колдунов? Очков ему эта акция не добавила, а на посмешище выставила. Представьте на секунду, как бы он Кишиневом руководил. Представили? То-то и оно.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ