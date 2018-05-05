По Карлу Марксу: по части эксплуатации работающих и предпринимателей государство Молдова - впереди планеты всей

Исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Его учение об эксплуатации легло в основу учения о классовой борьбе, которое, в свою очередь, стало обоснованием революции 1917 года в России.

Что же такое эксплуатация?

Это присвоение результатов труда другого человека без обмена или с предоставлением взамен товаров (услуг, денег), стоимость которых меньше, чем стоимость, созданная трудом этого человека за рабочее время.

Карл Маркс характеризовал степень эксплуатации отношением размера прибавочной стоимости к стоимости рабочей силы.

По Марксу для существования капиталистической эксплуатации необходимы следующие элементы:

1. Средства производства находятся в частной собственности. И этот тезис остается в силе.

2. Рабочие не могут выжить, не продавая свою рабочую силу. И сегодня большинство вынуждено продавать свою рабочую силу, чтобы выжить.

3. Производительность труда работающих не по найму существенно ниже той, которая обеспечивается в условиях найма. Сегодня это называется «зарплата в конвертах» и официальная зарплата.

4. Репрессивный аппарат государства защищает право частной собственности. Сегодня аппарат за взятки готов на любой акт покровительства для бизнеса.

При определении степени эксплуатации и перечня эксплуататоров нужно учитывать, что прибавочная стоимость служит основой не только прибыли, но и всех видов налогов, акцизов, пошлин, ренты, банковских процентов. Поэтому эксплуатируют рабочего не только собственники предприятий. Опосредованно в этом принимают участие государство, бизнес, торговцы и посредники, собственники земли и банки.

Как сегодня обстоят дела с эксплуатацией в Молдове в сравнении с другими странами региона и мира?

Одним из основных элементов степени эксплуатации является налоговое бремя, диктуемое государством.

В Молдове совокупный налог – налоги, удерживаемые из непосредственной зарплаты работника, и налоги, которые платит работодатель, - составляют около 46,5 процентов.

В странах ЕС, в среднем по 28 странам, - 39,8 процента, то есть на 6,7 процентных пункта меньше, чем у нас.

Максимальная ставка во Франции - 47,2 процента, почти как у нас.

Минимальная ставка в Румынии - 26,4 процента, почти в два раза ниже, чем у нас. За Румынией идет Болгария - 29,3 процента.

В России - 36,6 процента. В странах ЕАЭС (без России) – 30 процентов. В странах БРИКС (тоже без России) - 28,45 процента.

Таким образом, по части эксплуатации работающих и предпринимателей мы - впереди планеты всей.

При этом немаловажно учитывать, сравнивать средние и минимальные зарплаты.

В странах ЕС, согласно доступным данным на середину 2017 года, минимальная средняя зарплата равна 936 евро при средней 1520 евро. Соотношение средней зарплаты к минимальной равно 1,62.

В Молдове минимальная зарплата на тот же период была равна 108 евро, средняя - 232 евро. Соотношение средней зарплаты к минимальной - 2,15.

Соотношение минимальной зарплаты в странах ЕС к минимальной в Молдове - 8,7.

Средняя зарплата в Молдове к средней в ЕС - 6,6.

Средний показатель соотношение зарплат – разница в 7,65 раза.

То есть во столько раз у нас глубже, жестче эксплуатация. Как минимум.

Как можно рассчитать степень эксплуатации исходя из ряда макроэкономических показателей?

Это 100 процентов минус соотношение фонда чистой зарплаты к ВВП или ВАД (валовая добавленная стоимость).

И за 2016-2018 годы этот показатель равен 85-96 процентам - по ВВП и 84-95 процентам - по ВАД.

Почему по две цифры? Первая с учетом всех работающих. Вторая - с учетом только производящих ВВП, без бюджетников и госслужащих, которые существуют за счет первых.

В любом случае показатель эксплуатации внушительный. Потому как работающий человек получает только 5-6 процентов от стоимости произведенного им продукта.

2016 2017 2018

1. ВВП, млрд. лей*) 143,9 150,4 160,1

2. ВДС, млрд. лей*) 115,5 126,4 (134,5)

3. Фонд зарплаты, млрд. лей*) 35,6 39,7 42,6

4. Совокупный налог, % 46,5 46,5 46,5

5. в том числе с работников, % 19 19 19

6. Фонд чистой зарплаты, млрд. лей 6,79 7,57 8,12

7. Степень эксплуатации работников

по ВВП (100% - (6 : 1), % 85,2-96,4 85-96 85-96

8. Степень эксплуатации работников по ВДС (100% - (6 : 2), % 84-95,5 84-95,3 84-95,3

*) данные из макроэкономического прогноза минэкономики

Что можно к сказанному добавить?

Современные капиталисты-империалисты, вкупе с государством и госструктурами, настолько комфортно себя чувствуют и настолько жестко эксплуатируют работников, что даже не хотят себя утруждать подсчетом степени эксплуатации народа. О каких-либо показателях степени эксплуатации нет никаких сведений ни в каких статистических данных.

В законодательстве и во всех статистиках показана только начисленная зарплата. Не хотят себя позорить пересчетами чистой зарплаты с учетом инфляции и индекса потребительских цен.

С учетом того, что все предприниматели действуют по одним правилам, нет никого значения, кто они, например, по цвету, названию своей партии. Потому как степень эксплуатации от этого не зависит. Налоговый кодекс для всех одинаков. Будь предприниматель демократом, либералом, коммунистом, социалистом и т.д..

Разве не явная государственная эксплуатация, когда средняя пенсия - на уровне 82 процента от расчетного минимального прожиточного уровня? Около 10 процентов пенсионеров вынуждены продолжать трудовую деятельность. А около 10 процентов работающих получают зарплату, которая меньше гарантированной правительством.

Не иначе как издевательством над народом и своей Конституцией является и тот факт, что еще в 1994 году в Конституции продекларировали, что экономика страны является рыночной с социальным уклоном.

И по сей день, по истечении 24 лет, еще никто внятно не может сказать: что означает «рыночная», да еще «с социальным уклоном»?

Тогда на каком основании еще в 1994 году в Конституции провозгласили рыночную экономику с социальным уклоном как состоявшийся факт?

Конституцией предписано, что государство обязано регулировать рыночные отношения на основании закона. Однако такого закона нет. Зато есть закон об орехе, о виноградной лозе и вине, прочие законы, которые по Конституции принимать было необязательно.

Как можно расценить действия государства, когда из стоимости произведенного работниками продукта, из его зарплаты удерживаются взносы в социальный и медицинский бюджеты для того, чтобы затем называть все это «государственными услугами» – пенсии и медицинское обслуживание за счет бюджета государства?