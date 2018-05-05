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Происшествия
Молдаванину грозит 99 лет тюрьмы за провоз в Грецию нелегалов
05.05.2018

Молдаванин в возрасте 24 лет рискует отправиться на 99 лет в тюрьму в Греции за незаконный ввоз в страну 11 человек, передает rua.org. Дело нашего соотечественника рассматривает прокуратура в Салониках.

Согласно материалам дела, молодой человек, управлявший автомобилем, в салоне которого находилось большое количество пассажиров, попытался скрыться от полицейских, которые потребовали его остановиться. Когда автомобиль был остановлен, водитель попытался убежать, но был задержан. 

В машине были обнаружены 11 иностранцев, трое из которых находились в багажнике. Все они оказались гражданами Пакистана и Бангладеша. 

Позже выяснилось, что регистрационные номера на автомобиле были поддельными, а настоящие были спрятаны в самой машине. 
Молдаванина доставили в прокуратуру города Салоники. Согласно законодательству Греции, молодому человеку грозит 99 лет лишения свободы, по 9 лет за каждого нелегала.


 
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