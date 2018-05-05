«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»: Что делать аллергикам в Молдове, для которых в стране наступил ад

«Комсомольская правда» поинтересовалась у врача, как спастись от наступившего кошмара

Всмотритесь в лица прохожих — заметили перемены? Многие ходят с красными глазами, чешут нос... На дорогах, машинах, обуви вы уже можете заметить желто-зеленый слой пыли. Для людей, не знакомых с поллинозом, это радостный сигнал о наступлении весны (не календарной а фактической) и тепла, а вот для аллергиков - это сигнал тревоги. Ведь именно пыльца деревьев представляет для них серьезную опасность.

- Сейчас многие страдают от аллергии на липу, на орех, на скошенную траву, - уточнила в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Молдове врач аллерголог-иммунолог Даниела Корня. - Скоро будут терпеть неудобства из-за подорожника и злаковых...

- Как спасаться?

- Путей несколько. Кто-то пьет антигистаминные средства — но их лучше не употреблять, например, водителям, поскольку они вызывают сонливость. Кто-то отправляется к врачу — и это правильно, потому что человек должен понимать, на что у него аллергия, врач должен назначать лечение, основываясь на конкретных симптомах пациента. Но можно действовать и иначе — обезопасить себя в собственном доме.

- «Влажная уборка»?

- В том числе. Главное — закрытые окна и двери. Кроме того, следует хорошенько промыть «москитные сетки». Приходите домой — промывайте глаза. Если есть возможность — не выходите из дома до1 часов.

- Почему?

- Пыльца еще не успела осесть. То же самое касается и вечера, когда пыльца кружится повсюду. Многое зависит и от погоды.

Про противоаллергические лекарства — скажем отдельно. Антигистамины действительно вызывают сонливость, но речь идет о лекарствах старого поколения (димедрол, супрастин, диазолин). Препараты же нового (третьего) поколения (кестин, кларитин, эриус, кларотадин и другие) не влияют на вождение. Но не надо выбирать препарат самостоятельно. Разные лекарства более выраженно действуют на разные симптомы, и имеют свои противопоказания.

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ АЛЛЕРГИКА

Врага нужно знать в лицо. Вот каких растений стоит опасаться весной и осенью:

Апрель-май – цветет береза, ольха, орешник, клен, ясень, ива

Май – распускаются одуванчики, пышным цветом цветут береза, ива, дуб

С конца мая – по август – обходите полевые и луговые травы и злаковые растения (полынь, амброзия, щавель, подорожник, крапива и др.)

Цветение обычно прекращается только в конце августа-сентябре.

Чаще всего вызывает аллергию цветение этих растений:

Деревья: береза, клен, ясень, липа.

Травы: Полынь, амброзия, злаки

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2016 году, по данным Национального бюро статистики, были зарегистрировано 34 400 визитов к аллергологам, в то время, как к семейным врачам — около 10 млн.

НАША СПРАВКА

Поллиноз или пыльцевая аллергия – это иммунная реакция, повышенная чувствительность к белкам пыльцы некоторых растений. Стоит аллергику вдохнуть пыльцу, как организм начинает защищаться - отсюда насморк, кашель, глаза опухают, горло чешется… Точные диагнозы и схему лечения вы сможете получить только на консультации у врача аллерголога!

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ, АННА ГЕРАСИМЕНКО