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Додон: Считаю, что в Молдове День Победы был, есть и обязательно будет
05.05.2018

Президент Молдовы четко заявил, что для него 9 Мая – это День Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства убежден, что большая часть населения Молдовы придерживается таких же убеждений. Заявление прозвучало в ходе передачи «Главный вопрос» на телеканале НТВ. 

«Может быть, есть какая-то категория, которая не хочет этого признавать, но 9 мая остается Днем Победы. Считаю, что в Молдове День Победы был, есть и обязательно будет», — сказал Додон.

В этой связи президент отметил, что ежегодно Партия социалистов РМ серьезным образом готовится к этому «празднику со слезами на глазах». И на сей раз, к 73-ей годовщине Победы в ВОВ, запланировано достаточно много акций — помощь ветеранам, раздача георгиевских ленточек. А одно из самых важных мероприятий — это Марш Победы и «Бессмертный полк», в которых молдавский лидер примет непосредственное участие. 

Игорь Додон подчеркнул, что по его предложению, марш в День Победы пройдет без партийных знамен. «Все должны без партийной символики под флагом Победы пройти единой колонной. В этом году впервые за 26 лет независимости действующий президент Молдовы пойдет во главе колонны. Собираюсь обязательно вместе с семьей участвовать», — сказал Додон.
В заключение глава государства заявил, что в этой акции примет участие порядка ста тысяч жителей Кишинева.


 
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