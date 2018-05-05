Обещанного три года ждут, или Как Молдова обходится без денег Евросоюза

Кто бы мог подумать, что за первый квартал 2018 года молдавские трудовые мигранты переслали в республику больше денег, чем макрофинансовая помощь со стороны Евросоюза, которую наша страна ждет с осени прошлого года.

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Естественно, деньги Молдова получила бы не просто так, а выполнив список из 28 условий. Деньги должны были начать поступать в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС в очередной раз забуксовала. Молдавские чиновники объясняли эту накладку с переводом европейских денег техническими проблемами. Затем, как отмечали в правительстве Молдовы, макрофинансовая помощь должна была поступить до апреля этого года. Однако и этого не произошло.

Кто платит, тот и заказывает музыку…

Вопрос о предоставлении денег поднимался и в ходе текущего визита молдавского премьера Павла Филипа в Брюссель. Эту тему глава правительства республики, в частности, обсудил с еврокомиссаром по европейской политике соседства Йоханнесом Ханом.

На совместном брифинге Хан не без доли наслаждения сообщил, что Молдова и вовсе может не рассчитывать ни на один евроцент, пока не выполнит оставшиеся два условия. Первое из них заключается в том, чтобы Национальный орган по неподкупности стал полностью функциональным. Второе условие касается утверждения дополнительного бюджета для лучшей работы антикоррупционных ведомств.

"Если эти два условия, о которых я сказал, будут выполнены до конца мая (что, по моему мнению, выполнимо), и с условием благоприятного отчета со стороны МВФ, мы сможем перечислить первый транш в июле. Если нет, то эта выплата будет осенью", — отметил Хан.

Молдавский премьер успокоил европейца, что до конца весенне-летней сессии парламента с "долгами" будет покончено.

Оно и понятно, если европейцы выделяют деньги, то они вправе диктовать условия. И тут как нельзя кстати известная поговорка: "Любишь медок — люби и холодок". Хочешь получить деньги — придется терпеть и выполнять требования неугомонного кредитора.

"Нежданные" миллионы из-за рубежа

Между тем в Молдову продолжают расти потоки денежных переводов из-за рубежа. Согласно официальным данным Национального банка, "в первом квартале 2018 года общий объем банковских денежных трансфертов из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил 297,45 миллиона долларов США", что на 18 с лишним процентов превышает показатели предыдущего года.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоит отметить переводы из Российской Федерации", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Доля трансфертов из России в общей структуре переводов из-за рубежа составляет порядка 30%, а в денежном выражении сумма перечислений из РФ превысила 80 миллионов долларов.

В тройке лидеров по-прежнему остаются Израиль и Италия, откуда в республику переслали 18,9 миллиона долларов и 12,7 миллиона, соответственно. Из США в страну поступило восемь миллионов долларов. Первую пятерку замыкает Германия, из которой в республику перевели около шести миллионов долларов.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

Бесплатный сыр?

Как говорится, "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Каждый евроцент из европейского кредита Молдове придется вернуть.

Государственная задолженность республики хоть и не добралась до пугающих показателей, но все-таки заставляет задуматься.

Некоторые эксперты уверяют, что набирание кредитов — это путь в никуда. Специалисты утверждают, что надо развивать вклады, поступающие в республику. Это значит, что бюджеты нужно отдать на реальные нужды экономики, а не разбазаривать на что угодно и потом ждать то, что пришлют из Европы.