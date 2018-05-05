Шор пригласил Кобзона и Лещенко на концерт в честь Дня Победы

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Общество
Он состоится в кишиневском Парке афганцев 12 мая
12 мая в Парке Афганцев в секторе Рышкановка столицы состоится мега-концерт, посвященный Дню Победы.
В честь великих героев, в память о тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений Фонд Мирона Шора организует грандиозный концерт., посвященный Дню Победы, который состоится 12 мая, в 18.00 в Парке Афганцев в секторе Рышкановка столицы.
Песни военных лет исполнят хоровая студия "Рапсодия" под управлением Натальи Барабанщиковой, народная артистка Маргарета Ивануш, и Национальный Симфонический оркестр компании "Телерадио-Молдова" под управлением Георге Мустя.
По личному приглашению Илана Шора в концерте примут участие народные артисты Советского Союза Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.
Ждем вас в субботу, 12 мая, в Парке Афганцев в сектора Рышкановка столицы отметить День Победы.
ИГОРЬ КРУДУ
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