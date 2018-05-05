Вопреки нынешнему парламенту Молдова переходит к президентской форме правления, - Додон

Процедура изменения Конституции Молдовы для перехода к президентской республике будет запущена в ближайшие недели. Глава государства сообщил о скором завершении проекта изменения в Основной закон. Его представят на рассмотрение нынешнему парламенту.

- Понятно, что парламент инициативу не поддержит, - рассказал Игорь Додон в эфире телеканала «НТВ Молдова». - Но мы последовательно должны пойти, потому что мы обещали людям. Осенью мы пойдем с этой повесткой дня и скажем очень четко: уважаемые сограждане, если вы хотите, чтобы был порядок, а не ситуация, когда одна партия получает 17 депутатов, а контролирует 60, тогда предлагаем запрет на переход из одной партии в другую, а также президентскую форму правления. Думаю, народ нас в этом поддержит. Для изменения Конституции необходимы подписи как минимум 34 депутатов. У нас их 24, и если найдем еще 10 голосов, то будет запущена процедура в Конституционном суде. Это длится 6 месяцев, как минимум. Мы пойдем с этой идеей на парламентские выборы.

Президент также призвал парламентское большинство уделять внимание развитию собственной страны, а не частым зарубежным визитам. Игорь Додон отметил, что премьер-министр и спикер зачастили с поездками за океан, в то время как им необходимо больше времени уделять проблемам молдавских сел.

- Я стараюсь как минимум 4-5 дней в месяц посещать районы страны, и посоветовал бы поступать также Филипу и Канду, - подчеркнул глава государства. - Не нужно так часто ездить за границу, давайте заниматься нашими районами, давайте ездить по селам, чтобы узнать, что думает народ. Люди-то видят, что четыре года к ним никто не ездил, а сейчас в чем-то убеждают, делают дороги быстренько, до села, несколько улиц.

С момента начала своего президентского мандата Игорь Додон каждый месяц совершает около пяти поездок по районам.