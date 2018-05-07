Михаил Пойсик: «Механизмы ограбления молдавского народа можно понять, изучив марксизм»

Карл Маркс в «Капитале» объяснил сущность капитализма, напомнил доктор экономических наук, специалист национального института экономических исследований АНМ Михаил Пойсик: «Обеспечьте капиталу 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти хотя бы под страхом виселицы». Это правило работает и в Молдове.

Значение работ Маркса: просто о сложном

- Очень многие вещи, о которых говорил Маркс в своих работах более ста лет назад, остались базовыми понятиями до сих пор по причине простоты, с которой были изложены. Его работы давали ответы на вопросы, которые он сам задавал.

Мало кто говорит о том, что Маркс первый ввел понятие земельной ренты №1 и земельной ренты №2. Так, земельная рента №1 определяет доходность земли в соответствии с реальным плодородием почвы, а №2 – добавочный доход, связанный с улучшением этой почвы.

История накопления богатства – эта история грабежа и убийства

- Мир изменился, выделился «золотой миллиард» - население наиболее развитых стран. Они захватили бразды правления за счет ограбления и уничтожения других народов. Сейчас власти Великобритании скандалят по поводу покушения на агента двух разведок Скрипаля и его дочери, а сколько миллионов человек они заморили голодом и убили в Индии? Вся ценности европейских городов, архитектурные памятники, картинные галереи, которыми восхищаются туристы и которые приносят огромную прибыль, были построена путем страшного обнищания и эксплуатации предыдущих поколений. Сейчас государства с «золотым миллиардом» вошло в период неоколониализма, при котором продолжается захват территорий и населения, устанавливаются рабские условия жизни.

Ливия, Ирак, Сирия – эти территории обладают природными ресурсами. В Ливии при Каддафи были райские условия жизни: огромные льготы для населения, бесплатное образование, часть денег от продажи нефти поступала на личные счета всех граждан. Это было государство-утопия – не работать, но получать блага. Более того, ливийские ученые нашли в недрах Африки неимоверных объемов нубийский водоносный слой, что дало возможность при Каддафи оросить пустыни, создав самый масштабный ирригационный проект за всю историю человечества - восьмое чудо света». Но Каддафи уничтожили.

Стратегия «анаконды», душащая Россию, охватывает Молдову

- В капиталистическом мире правят не американцы как таковые. А богатая элита, незначительная часть «золотого миллиарда». В США, Великобритании и других развитых странах очень малая часть населения становится богаче, а бедные - еще беднее.

Конгресс США, парламенты, правительства и другие легальные органы управления развитых стран - прислужники группы людей, которая правит миром. Парадокс, но даже центральный банк США является частной организацией и может печатать денег сколько хочет.

Эту группу волнует неравномерность распределения богатств на Земли. Страны, которые обладают такими богатствами, они мечтают поработить, прежде всего - страны Евразии. В рамках неоколониального захвата изобрели стратегию анаконды, удушающей Евразию через контроль над береговыми зонами. На первом этапе проблемой было раздробить Россию, потом - захватить отдельные территорие. Но они прохлопали передачу власти от Ельцина Путину.

К тому же на их пути встал Китай. Они бы могли справиться с Китаем, если бы не Россия, обладающая ядерным оружием.

В пояс, которым хотят задушить Россию, входит Молдова.

Молдавская правящая верхушка делает, что хочет

- Поэтому нашим «партнерам» по развитию безразлично то, что происходит в Молдове. Главное – Молдова должна стать звеном удушения России. Если расправятся с Россией, будет проще расправиться с Китаем. Поэтому наша власть делает что хочет.

Три года назад вывели миллиард долларов – и не собираются возвращать. А это 42 процента всей леевой денежной массы, которая на тот время находилась в стране у физических и юридических лиц в наличной и безналичной форме! Это грабеж, это эксплуатация, и они продолжаются.

Оценка деятельности государства во всем мире выражается в росте или сокращении количества рабочих мест. В Молдове по сравнению с 2008 годом количество рабочих мест в промышленности сократилось на 12 процентов, в строительстве – на 38. 47 процентов занятых в сельском хозяйстве производят продукцию для личного потребления – существуют на уровне первобытнообщинного строя. Это крайняя нищета.

Главное достояние, которым хвастается власть, – набранные ею кредиты. Наращивая долги, мы идем по пути Греции, когда обслуживать долги будет нечем. За этим последует новый виток эксплуатации.

Почему соотношение импорта к экспорту 1:2 – это эксплуатация населения

- Уже сегодня больше половина экспорта в ЕС – продукция из давальческого сырья: кабель, стулья и др.. Работа не для высококвалифицированных рабочих. Отношение импорта к экспорту 1:2 закрывается деньгами гастарбайтеров. От них тоже не требуют высокой квалификации - эксплуатация достигает немыслимых размеров.

Власть устраивает то, что население живет примитивным трудом, не требующим интеллекта, - по Марксу. По статистике учатся только 20 процентов детей в возрасте от 14 до 18 лет: каждый пятый.

В Молдове насаждается политика неоколониализма: в страну поступают товары с высокой добавленной стоимостью, а вывозится сырье и люди - физически здоровые, предприимчивые. Катастрофически снижается инвестиции в экономику, науку и культуру. Нам предлагают учебные программы, разработанные западными центрами, а также кино- и телепродукцию, созданную по их сценариям.

Налоговая система работает на богатых. Еще в 2000 году заговорили о налоге на недвижимость для богатых – ввели через восемь лет. Спустя девять лет, в 2017-м, ввели налог на роскошь. Но отдельно рассмотрели вопрос о налогах на автомобили класса «люкс», уменьшив акцизы на одну треть по сравнению с акцизами на другие машины.

Сращивание финансовой олигархии и власти: богатые богатеют, бедные – беднеют

- Государственное управление сделали бизнесом, который «выжимает» доход из предприятий и населения, но лоялен к богатым. Госзакупки, строительство не нужных населению объектов, участие в сомнительных проектах государственно-частного партнерства и многое другое свидетельствуют о перераспределении госбюджета в интересах отдельных групп во власти. Ограбление продолжается.

Отдельно надо рассматривать факт вывода миллиарда из банков. Два премьера - Лянкэ и Габурич - подписали постановление правительства о передаче денег из НБМ, деньги из трех банков перечислили в «Banca Sociala», еще три банка тоже предоставили кредиты, за одну ночь пяти фирмам перечислили 13,5 миллиарда лей в долларах под фиктивные залоги. Наказание понес лишь один госслужащий. Но без всей верхушки власти этого не могло бы произойти. И снова - богатые стали богаче, население – беднее.

Марина ТИМОТИНА