Кишиневский мемориал: склепы по цене квартир наступают на воинские могилы

Начиная с 1975 года, когда в Кишиневе в честь 30-й годовщины Победы был открыт мемориальный комплекс «Вечность», каждый год тысячи людей 9 мая идут к могилам павших героев. Кто-то утром шагает в колонне, кто-то приходит вечером в одиночку. Все хотят постоять у Вечного огня. Но прошедшие годы изменили мемориальный комплекс, и 9 мая кишиневцы могут его не узнать.

«Объекты мемориала «Вечность» находятся в удручающем состоянии, - рассказал «Молдавским ведомостям» Павел Войку, советник президента. – Падают мраморные плитки, разрушаются забор и лестницы вокруг вечного огня. Коррозия металла и окисление наблюдаются повсеместно. Караульное помещение, в котором располагалась рота Почетного караула, пока ее не упразднил экс министр обороны Анатол Шалару, разрушается.

Все это не осталось без внимания министерства обороны. Объекты огородили лентой безопасности, но вопрос о ремонте не стоит.

Президент после посещения мемориала в апреле принял решение изыскать средства и подготовить мемориал к празднованию Дня победы.

Сначала было обращение в правительство по поводу ремонта разрушенных объектов. На него откликнулся Нистор Грозаву, и.о. вице мэра Кишинева. После его посещения на мемориале начался косметический ремонт разрушенных объектов. Места, где были разрушены мраморные плиты, закрашиваются краской. Ремонтируются лестницы.

Разрушенных объектов много, и команда президента взяла на себя ответственность за восстановление части их. В планах - капитально отремонтировать колокольню, восстановить разрушенные участки забора и столбы, на которых появились глубокие трещины: ведь есть риск обрушения.

По сведениям и.о.коменданта мемориала «Вечность» Олега Тамазлыкару, денег у министерства обороны на поддержание объектов в достойном состоянии нет. Министерство оплачивает АО «Молдовагаз» расходы на газ для Вечного огня, военнослужащие поддерживают на мемориале чистоту и порядок.

Будучи министром обороны, Анатол Шалару объявил о намерении передать комплекс мемориала «Вечность» на баланс муниципального предприятия «Комбинат ритуальных услуг». Против выступили ветеранские организации военнослужащих. Ведь с изменением принадлежности мемориала выхолащивается основная идея памяти о событиях Великой отечественной войны и героях. Территория превратится в обычное городское кладбище и со временем может быть полностью отдана под захоронение гражданских лиц.

В последнее время в верхней части мемориала, у креста, воздвигнутого католической церковью, странным образом десять соток земли попали в ведение кладбища».

По словам Павла Войку, он работает над установлением истинных размеров территории мемориала для того, чтобы не допустить подмены идеи, которую сохраняет мемориал для нынешнего и будущих поколений.

Вопрос надо решать как можно быстрее. Новые склепы продвинулись к елкам у мемориала, размещаются вдоль забора. Их установка идет полным ходом. Разные по размерам, они устанавливаются вплотную друг к другу. Стоимость одного склепа соответствует стоимости однокомнатной квартиры в Кишиневе -примерно 20 тысяч евро. Но неизвестно, куда идут эти деньги.

Уже собраны под елями конструкции, которые огораживали территорию воинского захоронения. На лужайке виднеется оборудование для орошения. Неужто мы доживем до тех времен, когда пойдут под топор ели – зеленые стражи воинских могил, и строители склепов забетонируют лужайки по всему мемориалу?

«В 2006-м году по инициативе третьего президента Молдовы Владимира Воронина мемориальный комплекс «Вечность» капитально реконструировали, - напомнил Алексей Петрович, руководитель Русского историко-патриотического клуба. – Гранитом облицевали стену, установили плитку на дорожках. Сразу после реставрации постановлением правительства мемориальный комплекс передали с баланса примэрии Кишинева в ведение МО. Но потом заново разметили территорию, и десять соток стали частью кладбища. Гражданское общество об этом не узнало. После передачи участка рядом со строгими рядами воинских захоронений начали возникать склепы. Но воинские захоронения имеют статус международной защиты и не имеют ничего общего с гражданскими. Нам не нужна ВИП-зона на мемориале».

Марина ТИМОТИНА