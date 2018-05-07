Особенности социологических опросов в Молдове: «Вы не спешите отвечать, подумайте, до вас говорили, что эта партия становится все популярнее!»

Испытано на себе – корреспондент «Комсомолки» оказался в роли респондента, отвечающего на заковыристые вопросы интервьюера.

Ничто не предвещало беды. Я сидел на лавочке во дворе, наслаждался долгожданным теплом на солнышке. И в это т момент в воздухе буквально материализовалась женщина лет 55, которая подсела и вкрадчиво сказала:

- Я представитель компании (неразборчиво – прим. автора), мы проводим социологический опрос. Не желает ответить на наши вопросы?

Если честно, особого желания тратить драгоценные 20 минут из жизни не было, но профессиональное любопытство взяло верх: я сам много раз анализировал на страницах «КП» результаты опросов, всегда задавая вопрос:

- Кого они опрашивают, если результаты, порой, крайне странные?

И вот настал мой черед.

Поехали. Первую половину опроса пробегаем без заминок – там общие вопросы о ситуации в Молдове. А вот дальше началось самое интересное.

- Расставьте оценки от 1 до 10 следующим партиям, - сказала женщина и принялась перечислять.

Я, естественно, как нормальный гражданин страны, «лепил» практически всем «единицы» и «двойки». После очередного «кола» интервьюер встрепенулась:

- А вот зря вы ставите такую низкую оценку ЭТОЙ партии – до вас уже несколько человек отмечали в анкетах, что ее имидж начинает «выбеливаться»!

- Погодите, но ведь это мое мнение!

- Вы можете не знать всего, что происходит в стране… - грустно говорит женщина, но ставит «единичку».

Похожая ситуация случилась и с политиками. Один из них получил от меня «двойку» (и то – авансом – прим. автора), что тоже не понравилось моей собеседнице.

- Разве вы не видите, что в Молдове более-менее порядок? А он («двоечник») имеет к этому самое непосредственное отношение.

- Нет, «два»! – настоял я.

Последний вопрос, из-за которого разгорелась небольших размеров дискуссия, касался политического пути, по которому движется Молдова.

- Вот вы за богатую Европу или за Таможенный союз? – интонация в вопросе была такой, что даже бы самый глупый либерал догадался, как ответить, чтобы угодить…

В общем, что я хочу сказать, граждане. Социологические опросы в Молдове – это отдельное искусство, и потому относиться к ним надо как искусству, а не как к науке. Так, чисто поприкалываться.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ