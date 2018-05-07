Николай Григоришин: Планирую внедрение элементов ...

Интервью портала ТРИБУНА с кандидатом в примары муниципия Бельць от «Нашей Партии», Николаем Григоришиным.

Т: Почему Вы решили баллотироваться в примары Бэлць?

Н.Г.: В 2015 году Ренато Усатый совершил в Бельцах революцию. Под его руководством в городе начались перемены. Для начала Ренато Усатый провел аудит и ревизию всех муниципальных предприятий, выявил и ликвидировал коррупционные схемы и воровство, оптимизировал расходы. Муниципальные предприятия впервые за многие годы заработали в плюс, в бюджете появились деньги, мы начали восстанавливать разрушенную инфраструктуру города, вывели на первый план вопросы социальной политики, молодежи и спорта. В город пришли инвестиции. К примеру, уже реализованы или находятся на стадии реализации инвестиционные проекты на сумму, превышающую 40 миллионов леев! Еще в разработке находятся проекты на 57 миллионов леев. В городе появилось 22 единицы новой техники. До Ренато Усатого мэрия могла себе позволить покупать лишь тачки для песка. В общем, за три года проделана колоссальная работа.

И еще хочу подчеркнуть – мы не взяли ни одного кредита, но при этом исправно возвращаем долги прошлой администрации. К моменту, когда Ренато Усатый стал мэром, предыдущая администрация Бельц набрала кредиты (еще и под грабительские проценты) на 180 миллионов леев. Естественно, эти деньги были разворованы, а возвращать долги приходится нам. За три года мы вернули по кредитам 64 миллиона леев.

Поэтому все то, что начал делать Ренато Усатый — должно быть продолжено. Я коренной бельчанин. Я здесь живу, здесь живет моя семья, дети. Для меня важно, чтобы город менялся в лучшую сторону, становился современным и безопасным, уютным и удобным для жизни каждого жителя. Поэтому я иду в мэры, чтобы под руководством Ренато Усатого продолжить преобразовывать Бельцы и защищать горожан от мафии и бандитов, желающих вернуть себе северную столицу.

Т: Как, по Вашему мнению, проходит предвыборная кампания?

Н.Г.: Предвыборная кампания идет хорошо. Мы организовали десятки встреч в разных коллективах. Ежедневно проводим по несколько встреч во дворах, постоянно общаемся с людьми. Нам есть, что сказать.

Да и сами жители города не понаслышке знают, сколько сделано командой Ренато Усатого в Бельцах. Поэтому с избирателями складывается конструктивный диалог – для нас важно не только быть услышанными, но и выслушать мнение людей. Мы видим, что, бельчане заинтересованы в развитии города, в стабильном управлении хозяйством, в переменах к лучшему. Именно поэтому, несмотря на давление кишиневской мафии, несмотря на ложь центральных телеканалов и провокации некоторых политических туристов в Бельцах — мы уверенно идем к победе.

Т: На чем Вы делаете акцент в данной кампании?

Н.Г.: Я уже говорил, что главная задача – это продолжить все то, что начал Ренато Усатый. И не дать кишиневской мафии ни одного шанса захватить и уничтожить Бельцы. Беда в том, что бельцские «социал- демократы», которые рвутся к власти, мыслят исключительно категориями одного избирательного цикла – на большее им ни желания, ни фантазии не хватает. Это я уже не говорю об их нездоровой озабоченности собственными карманами.

Один из наиболее ярких примеров «мастерства» управления этой розово-голубой «братвы» — недавние события в муниципальном совете. Они, вооружившись методами своих старших, столичных, братьев, посредством подкупа и шантажа сформировали нелегитимное большинство. Все должны понимать, что это большинство временное, однако очень показательно, как единый кандидат от ПСРМ и ДПМ Александр Усатый, голосует за мафию, поднимает руку за Андрея Черного, бывшего директора предприятия ЖКХ, известного в бельцах по коррупционным схемам.Что характерно, после проведенной «операции» в совете, представитель ДПМ в Бельцах Сергей Иордан рапортует о конструктивном сотрудничестве в Бельцах с Александром Усатым и о том, как идет совместная с ДПМ кампания по избранию кандидата Партии социалистов на должность мэра Бельц Александра Усатого. Это еще одно явное доказательство существования бинома Плахотнюка – Додона.

Т: Каковы Ваши шансы на победу?

Н.Г.: Учитывая, что взятый Ренато Усатым курс поддерживает большинство бельчан, мы уверены в победе. И нам не нужно раздавать белые сапоги, крупу, мыло, мы не собираемся спаивать бельчан, мы не используем админресурс. Это я уже не раз говорил, в том числе и руководству МВД. Чтобы даже не думали организовывать провокации.

Мы победим потому, что говорим правду. И для нас сейчас важно защитить выбор бельчан. Это задача номер один. И я уверен, что вместе с жителями города, мы с этой задачей справимся.

Т: Что будет первым, что Вы сделаете став примаром?

Н.Г.: Для меня приоритетными задачами остаются те проекты, которые инициировал Ренато Усатый. Мы продолжим борьбу с ущербным управлением и коррупцией. Мы защитим Бельцы от мафии. Мы продолжим приводить в город инвесторов, восстанавливать инфраструктуру, заботиться о молодежи, поддерживать спорт и образование. У меня есть и собственная инициатива – внедрение элементов прямой демократии в Бельцах. Она заключается в следующем: если в конце бюджетного года остаются неосвоенные средства, объявляется конкурс проектов, за которые и предстоит голосовать бельчанам. Со своей стороны примэрия будет финансировать те, что окажутся наиболее популярными среди горожан.

Андриана Кептине