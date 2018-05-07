Анатол Цэрану о вероятности низкой явки на выборах столичного примара

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Анатол Цэрану ответил на следующий вопрос: Вероятна ли на предстоящих выборах столичного примара низкая явка избирателей, как было в 2005 году?

«Это вполне возможно. Особенно касаемо проевропейских избирателей. Участие многочисленных кандидатов влечет за собой низкую явку избирателей. Так как правым политическим силам не удалось объединиться и определить единого кандидата в примары, создалась ситуация, в которой низкая явка вполне вероятна.

В отличие от проевропейского сегмента, левый фланг силен и хорошо мобилизован. Не зря, кстати, все эксперты гарантируют Иону Чебану место во втором туре выборов», — заявил он.

На вопрос, какими, по его мнению, будут следующие две недели кампании, Анатол Цэрану ответил: «Мы все в ожидании теледебатов. Они не так важны для социалиста Иона Чебана, за которого проголосуют все этнические группы, а также антиевропейцы.

Дебаты наиболее важны для Сильвии Раду, потому что они могут стоить ей места во втором туре. Хорошее выступление в теледебатах, теоретически, может открыть двери во второй тур для Андрея Нэстасе или Константина Кодряну. Хотя, к сожалению, только теоретически. Для остальных кандидатов теледебаты станут просто возможностью заявить о себе лично и о своей партии».

Андриана Кептине