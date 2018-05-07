Banca Transilvania приобрёл ещё 5,42% акций Victoriabank

Banca Transilvania приобрёл ещё 5,42% акций молдавского банка Victoriabank, воспользовавшись публичной офертой, в результате чего его доля акций превысила 72%, пишет zf.ro, цитируемый IPN.

В пятницу Banca Transilvania объявил на Бухарестской фондовой бирже результаты публичной оферты об обязательном поглощении Victoriabank – банка, приобретённого им в Республике Молдова. Banca Transilvania приобрёл 1,3 миллиона акций, что составляет 5,42% от общего количества выпущенных молдавским банком акций. В общей сложности было уплачено 106 миллионов молдавских леев, то есть 25 миллионов румынских леев.

В ноябре 2017 года Banca Transilvania получил разрешение Национального банка Молдовы на приобретение доли, превышающей 50% уставного капитала Victoriabank. Сделка по приобретению контрольной доли в капитале Victoriabank была осуществлена в два этапа, 16 и 19 января 2018 года, путём приобретения у бывшего акционера банка доли в 39,2% и получения контроля, совместно с Европейским банком реконструкции и развития, над действующим акционером банка – VB Investment Holding B.V. (Великобритания).