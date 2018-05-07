Юрие Лянкэ: Заседание Совета ассоциации ЕС–Молдова прошло на беспрецедентном представительском уровне

Заседание Совета ассоциации Республика Молдова–Европейский союз, состоявшееся на прошлой неделе в Брюсселе, прошло на беспрецедентном представительском уровне. Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ в ходе передачи „Replica” на телеканале Prime TV, передаёт IPN.

Юрие Лянкэ считает, что это заседание Совета следует рассматривать в более широком контексте происходящих в стране событий. Вице-премьер утверждает, что за последнее время отношения между ЕС и Молдовой активизировались, в том числе и на политическом уровне. По его словам, важен уровень участников этого заседания. „Тот факт, что участвовали как госпожа Могерини, которая является вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, так и господин Хан, комиссар по вопросам расширения и соседства, является, насколько мне известно, вещью беспрецедентной. Как правило, уровень был гораздо ниже”, - говорит Юрие Лянкэ. По словам вице-премьера, это может означать, что Республика Молдова ещё более значима для Европейского союза, чем раньше.

Министр финансов Октавиан Армашу сообщил, что банковско-финансовые вопросы на заседании Совета особо не обсуждались, а это означает, что на данный момент серьёзных проблем в этой сфере нет. „Программа реформ выполняется таким образом, как это было с самого начала намечено в программе сотрудничества с Международным валютным фондом, вместе с мерами, обозначенными впоследствии в качестве условий предоставления макрофинансовой помощи. Таким образом, мы движемся согласно плану. Все меры осуществляются”, - рассказал Октавиан Армашу.

Министр экономики Кирилл Габурич заявил, что экономические связи Республики Молдова с Европейским союзом расширились в 2017 году на 20% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, в прошлом году доля экспорта на рынок ЕС составила 65%. „Статистика неуклонно растёт, Соглашение об ассоциации позволяет нам расширить как количество продуктов, так и квоты. Мы делаем всё для того, чтобы наша продукция была как можно более качественной и находила себе место на полках магазинов в ЕС”, - сказал министр.

По словам журналиста Валериу Реницэ, отношения с Европейским союзом носят экономический и политический характер, а разочарование не может длиться годами, имея в виду разочарование по поводу Республики Молдова как истории успеха. „Это стало разочарованием, сейчас положение дел является реалистичным, и нам нужно двигаться дальше”, - говорит журналист.

Заседание Совета ассоциации Республика Молдова – Европейский союз состоялось в Брюсселе в четверг, 3 мая. Комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан по окончании заседания заявил, что Молдове предстоит выполнить ещё два условия для того, чтобы получить первый транш в счёт предоставляемой Европейским союзом макрофинансовой помощи, совокупный размер которой составляет 100 миллионов евро. Первое условие касается полной работоспособности Национального органа по неподкупности, второе – принятия дополнительного бюджета для антикоррупционных учреждений, чтобы они могли функционировать.