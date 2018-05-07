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Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на мед
07.05.2018

Шесть тысяч тонн меда планируют собрать в этом году пчеловоды. Это на тысячу тонн больше, чем в прошлом году. Поэтому специалисты прогнозируют снижение цен. 

У Георгия Малика из Кодр - 180 пчелиных семей. Он говорит, что погода этой весной благоприятствует пчеловодам. 

"В прошлом году весна пришла раньше, но апрельский снегопад спутал все планы. В этом году погода стабильная, в марте началось цветение, и пчёлы развиваются быстрее", - сказал пчеловод Георгий Малик. 

По прогнозам пчеловода, стоимость меда снизится примерно на 20 леев за килограмм. 

Первый мёд с акации планируют собрать в начале июня. Если погода не подведет. 

"Сейчас днем около 30-ти градусов. Если так будет и дальше, цветы акации могут пострадать. Причем существенно - на 50%", - отметил председатель Ассоциации пчеловодов Ион Максим. 

В прошлом году после апрельских снегопадов пчеловоды потеряли 15% пчелиных семей. Несмотря на это экспорт меда вырос. 


 
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