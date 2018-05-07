Эксперты прогнозируют снижение цен на мед

Шесть тысяч тонн меда планируют собрать в этом году пчеловоды. Это на тысячу тонн больше, чем в прошлом году. Поэтому специалисты прогнозируют снижение цен.

У Георгия Малика из Кодр - 180 пчелиных семей. Он говорит, что погода этой весной благоприятствует пчеловодам.

"В прошлом году весна пришла раньше, но апрельский снегопад спутал все планы. В этом году погода стабильная, в марте началось цветение, и пчёлы развиваются быстрее", - сказал пчеловод Георгий Малик.

По прогнозам пчеловода, стоимость меда снизится примерно на 20 леев за килограмм.

Первый мёд с акации планируют собрать в начале июня. Если погода не подведет.

"Сейчас днем около 30-ти градусов. Если так будет и дальше, цветы акации могут пострадать. Причем существенно - на 50%", - отметил председатель Ассоциации пчеловодов Ион Максим.

В прошлом году после апрельских снегопадов пчеловоды потеряли 15% пчелиных семей. Несмотря на это экспорт меда вырос.