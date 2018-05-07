Столичные детские сады уходят на 42-дневные каникулы

Со 2 июня столичные детские сады по очереди объявляют каникулы, сообщает новостной портал Noi.md.

Об этом сообщила сегодня врио начальник Главного управления по вопросам образования, молодежи и спорта Родика Гуцу. По ее словам, детские сады, закрывающиеся на каникулы, обязаны оповестить об этом родителей не менее чем за 30 дней до их начала. Основной причиной прерывания деятельности дошкольных образовательных учреждений является острая необходимость в проведении ремонта в разных блоках детсадов.

Таким образом, в июне на каникулы уйдут 29 детских садов Кишинева, в июле – 64, в августе – 13. В целом 106 дошкольных учреждений уйдут на 42-дневные каникулы, а 53 детских сада будут работать непрерывно.

В то же время, по словам Родики Гуцу, руководство детских садов обязано по необходимости предоставить места детям, проживающим поблизости, если у родителей нет другого выхода.

В свою очередь врио генпримара столицы Руслан Кодряну потребовал от руководства детских садов страны поддерживать связь с родителями и объяснять им, что проведение каникул – не прихоть, а необходимость.