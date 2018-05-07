Авто Внимание, водители: на двух улицах Кишинева ввели одностороннее движение На двух столичных улицах будет введено одностороннее движение транспорта. Это улицы Архангел Михаил и Александру Ботезату. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар муниципия Кишинев Нистор Грозаву. Управление по эксплуатации дорог и мостов Exdrupo установит надлежащие дорожные указатели в соответствии со схемой, согласованной с Отделом систематизации дорожного движения Национального инспектората патрулирования ГИП. Новые правила на указанных улицах вступят в силу 7 мая.

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