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Авто
Внимание, водители: на двух улицах Кишинева ввели одностороннее движение
07.05.2018

На двух столичных улицах будет введено одностороннее движение транспорта.

Это улицы Архангел Михаил и Александру Ботезату. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар муниципия Кишинев Нистор Грозаву.

Управление по эксплуатации дорог и мостов Exdrupo установит надлежащие дорожные указатели в соответствии со схемой, согласованной с Отделом систематизации дорожного движения Национального инспектората патрулирования ГИП.

Новые правила на указанных улицах вступят в силу 7 мая. 

 


 
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