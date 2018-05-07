Нэстасе пообещал Кишиневу 420 млн евро инвестиций

Претендент на пост примара столицы от Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе рассказал в интервью о своей кандидатуре и ответил на несколько вопросов о своих обещаниях в предвыборной кампании.

В частности, он сообщил, что в случае, если будет избран примаром Кишинева, то с помощью партнеров из-за Прута и европейских фондов сумеет привлечь 420 млн евро инвестиций, передает unimedia.info.

"Когда я говорил о 420 млн евро, то привел несколько примеров, таких как наши прекрасные города в Румынии, например, город Алба-Юлия, который меньше Кишинева, который с помощью хорошего управления за шесть лет сумел привлечь более четырех млн евро, только из европейских фондов. Безусловно, у Кишинева нет таких возможностей, ведь мы не являемся частью ЕС, но в партнерстве с нашим братьями из-за Прута и с европейцами, и даже - почему бы и нет - с частными лицами, после улучшения эффективности управления муниципальным достоянием и устранением всех "схем" в примэрии, мы сумеем реализовать это в ближайшее время. Общественные деньги не будут потрачены впустую, и никто не будет присваивать их в примэрии во время моего пребывания в должности", заявил Андрей Нэстасе.