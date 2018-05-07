Фарит Мухаметшин: «Наши отцы и деды сумели сокрушить нацизм, перед которым отступили многие страны»

5 мая, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», расположенном на берегу Днестра в Новоаненском районе, состоялась церемония захоронения останков 26 советских воинов, погибших в боях за освобождение Молдовы от фашизма в 1944-м году в ходе Ясско-Кишиневской операции.

В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, президент страны Игорь Додон, под патронатом которого действует национальный координационный комитет «Победа», посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, депутаты парламента от ПСРМ, представители местных органов власти, сотрудники дипломатических представительств, жители Шерпен и других близлежащих сел, многие из которых пришли с фотографиями своих родных и близких, павших на полях ВОВ.

Останки погибших героев были обнаружены в ходе поисковых экспедиций, которые на протяжении многих лет ведут поисковики общественной организации «Август» и Русского историко-патриотического клуба. К сожалению, редко удается установить имена павших советских воинов. Поэтому на могильных крестах чаще всего значится только количество перезахороненных бойцов. И на этот раз имена 26 павших героев не удалось установить.

С подачи президента акциям перезахоронения придан государственный статус – второй год павших героев провожают в последний путь со всеми надлежащими воинскими почестями при участии роты почетного караула, военного оркестра, с салютом и православными ритуалами.

«В преддверии Дня Великой Победы мы снова встречаемся здесь, в Шерпенах, - это уже стало доброй традицией, - сказал в своем выступлении глава государства. Это святое и в то же время историческое место. Мы все с вами – дети, внуки и потомки Великой Победы. 9 мая, вопреки различным заявлениям, всегда был, остается и будет Днем Победы. Победы, которой добивался весь советский народ. Десятки тысяч молдаван остались навечно на полях войны. Мы обязаны помнить об этом и чтить память павших героев».

Президент поблагодарил ребят из поисковых отрядов за проделанную работу.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин также подчеркнул значимость дела молдавских поисковиков, роль их работы в сохранении и приумножении свидетельств нашей общей памяти. «Великая Отечественная война 1941-1945 годов вписана в историю ХХ века как эпоха героического подвига и светлой веры в Победу, - сказал дипломат. - Народы Молдовы, России и всех бывших советских республик объединяет уважение к поколениям победителей. Наши отцы и деды плечом к плечу, превозмогая невзгоды, сумели сокрушить нацизм, перед которым отступили многие страны. Они показали пример величия человеческого духа, высоких нравственных качеств, умение жить честно и ценить дружбу. В преддверии Дня Победы мы прощаемся с советскими солдатами, отдавшими свои жизни за нашу свободу. 26 бойцов обретут покой среди своих боевых товарищей, навек оставшихся на молдавской земле. Нам неизвестны имена павших героев, но подвиг их бессмертен. На молдавской земле в боях против коричневой чумы погибли более 70 тысяч красноармейцев. Точная цифра до сих пор не установлена. Россия высоко ценит работу по увековечиванию памяти погибших, которую проводят поисковые отряды «Август» и Русского историко-патриотического клуба при поддержке президента страны. Наш общий долг - бережно хранить память о героизме военных лет во имя исторической правды и мирного будущего».

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Буренков прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное павшим на полях сражений его боевым товарищам. «Мне пришлось пережить многое, чтобы сегодня я смог стоять здесь с вами и снова готовиться в эти дни к празднованию 9 Мая. Мы - люди мира, и я призываю всех вас нести в общество только мир!», - сказал ветеран.

Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович поблагодарил представителей руководства Молдовы, посольства России и Россотрудничества за оказанную поддержку при проведении церемоний перезахоронений: «Шерпенский плацдарм залит кровью наших солдат. Здесь погибли 13 тысяч солдат и офицеров. Еще многие годы здесь будут проводиться поисковые мероприятия для того, чтобы находить останки героев и провожать их в последний путь».

После официальных выступлений состоялось возложение цветов к Вечному огню. Затем гробы с останками героев военнослужащие роты почетного караула перенесли на воинское кладбище, где после православных ритуалов прах героев был предан земле под звуки военного оркестра и троекратного оружейного салюта.

В рамках церемонии состоялась акция «Бессмертный полк». Несколько десятков человек разных возрастов держали в руках портреты павших в боях на территории Молдовысоветских воинов, чьи имена были восстановлены в ходе поисковых и архивных изысканий.