Опрос: Чебан лидирует в борьбе за должность генпримара Кишинева

Если бы в это воскресенье состоялись выборы на должность генерального примара Кишинева, кандидат Партии социалистов Ион Чебан занял бы на них первое место.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице. Согласно их итогам, по состоянию на 2 мая, за две недели до предстоящих выборов, за Чебана готовы отдать свой голос наибольшее количество определившихся с выбором кишиневцев – 35,2%. На втором месте Сильвия Раду с 34,6%. На третьем с большим отрывом Андрей Нэстасе – 16,8%, пишет aif.md

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов в период с 21 апреля по 2 мая. В Кишиневе в исследовании приняли 1182 человека. Погрешность составляет +/- 2,8%.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.