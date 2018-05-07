Известна дата переговоров в формате "5+2" по Приднестровью

Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" пройдет 29-30 мая в Риме, сообщили в пресс-службе бюро по реинтеграции республики.

"Кишинев получил приглашение для участия в новом раунде переговоров в формате "5+2", которые пройдут 29-30 мая 2018 года в Риме (Италия)", — сообщили в структуре.

На встрече, как пояснили в ведомстве, "предстоит рассмотреть достижения Кишинева и Тирасполя в процессе внедрения обязательств по пакету "Берлин плюс", а также другие вопросы в рамках переговоров".

Очередной раунд диалога в таком формате состоялся в Вене в конце ноября прошлого года. Его итогом стал "Венский протокол".

Участниками переговоров "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.