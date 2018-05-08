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Мунтяну оспорил решение ЦИК о регистрации Сильвии Раду
08.05.2018

Кандидат в примары Кишинева от Либеральной партии Валериу Мунтяну оспорил в понедельник в Кишиневском суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о регистрации Сильвии Раду в качестве независимого кандидата на выборах 20 мая.

Как передает "ИНФОТАГ", Мунтяну настораживает то, что необходимые 10 тыс. подписей его конкуренткой были собраны в крайне короткие сроки (11-18 апреля), чего не удалось сделать ни одному другому независимому кандидату. 

По его словам, "также был использован административный ресурс: работников некоторых государственных и муниципальных предприятий (в частности, Управление электротранспорта (RTEC) и Franzeluta) заставляли ставить подписи в поддержку Раду".

Однако на заседании ЦИК в пятницу, 4 мая, протест Мунтяну был отклонен и теперь он обратился в судебную инстанцию, добавив к своим аргументам мнение одного из членов избирательной комиссии, "который провел перепроверку подписных листов Раду и указал на грубое нарушение - один человек подписался в поддержку независимого кандидата целых 59 раз".

Мунтяну просит суд аннулировать решение ЦИК от 4 мая и решение Окружного избирательного совета Кишинева о регистрации Сильвии Раду.


 
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