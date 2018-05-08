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Политика
Унионисты вспомнили про Красную Армию
08.05.2018

Унионистская организация Unirea - Odip провела в понедельник перед Посольством России в Молдове флешмоб, осудив вступление Владимира Путина на должность президента России.

В акции участвовали 20 активистов, которые держали в руках плакаты с надписями: "Сила есть, ума не надо", "Царь нелегитимный" и скандироваи "Путин, не забывай, Бессарабия не твоя!", "Красная Армия - вон!" и "Путин - диктатор!".

Как сообщил "ИНФОТАГ" лидер организации Влад Билецки, цель флешмоба - "выразить протест против диктаторского режима Путина, против российской армии, незаконно находящейся в Приднестровье и против участия воинского контингента так называемой Ограниченной группы российских войск в военном параде 9 мая в Тирасполе".

"Возможно, было бы странно проявлять солидарность с россиянами, но нам больно из-за того, что они страдают из-за Путина. Он убийца и диктатор, и мы считаем, что пришло время поставить точку его режиму", - заявил активный сторонник объединения Молдовы с Румынией.

По его словам, между Молдовой и Россией могут быть хорошие отношения в области развития, но "пока президентом РФ является Путин - она обречена".

"Надеемся, что протесты в России не дойдут до насилия, потому что это именно то, что хочет Путин, утопить всех в крови, уничтожить надежду жителей страны на лучшее будущее", - заключил он.


 
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