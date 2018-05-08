Павел Филип: Первый транш европейской помощи может поступить в июне или июле

Республика Молдова выполнит до конца весенне-летней сессии парламента все условия для выделения трех траншей макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро от Европейского союза. Об этом заверил премьер-министр Павел Филип румынского евродепутата Виктора Боштинару, который находится с визитом в Республике Молдова.

Согласно пресс-релизу правительства, цитируемому IPN, первый транш может поступить в июне-июле. Павел Филип отметил, что усилия правительства в последние два года дают результаты. В прошлом году экономический рост составил 4,5%, и позитивная динамика сохраняется. Экспорт увеличился на 20%, а 65% из него ориентировано на рынок Европейского союза. В то же время удалось укрепить банковскую систему, что доказано приобретением активов коммерческого банка Victoriabank румынским Banca Transilvania и Европейским банком реконструкции и развития.

Стороны затронули и строительство газопровода Яссы-Унгень-Кишинев. Павел Филип положительно оценил ход работ и отметил, что до середины 2019 года газопровод станет функциональным.

Евродепутат Виктор Боштинару высоко оценил усилия правительства и достигнутые им результаты, призвав молдавские власти продолжить внедрение программы реформ.