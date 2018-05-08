Тем, кто вопит, что «Бессмертный полк» в Молдове – это показуха: «Как-то 9 мая ребята несли деда - идти не мог, но он был абсолютно счастлив. Показушно?»

Были бы живы наши воевавшие деды и бабушки, они бы поползли – да, не смогли бы идти, но доползли бы.

Чем ближе дата 9 -е Мая, тем чаще кажется, что где-то над людьми рассыпают специальный порошок, типа родничка, но со спецэффектами. То и дело в ленте активизируются мнения юных и не очень кретинов, которые говорят о победе именно Сталина над Гитлером и о том, что празднование и Бессмертный Полк – показуха. Господа! Это ведь не Сталин бросался на амбразуры, горел в танке, шел в атаку и лежит в братской могиле. И не Сталин дошел до самого Берлина. А мой и ваш деды. Поэтому пусть сопричастные к действиям и идеологии Гитлера и празднуют в тишине и без «показухи». А я буду праздновать по-другому. И знаю, что и дед бы праздновал именно так, как это и происходит у всех нормальных людей, а не посыпанных ядом современных альтернативных мнений. У деда главный тост был: лишь бы не было войны.

Есть события, которые невозможно интерпретировать по- разному, не становясь негодяем. И 9-е мая - именно такое событие. Страну хотели уничтожить. Но страна, многонациональная страна, победила. Скорее всего, именно поэтому. Потому что была многонациональной и дружной.

Мой дед, впрочем, как и ваши – победили фашизм. Вместе. Мой дед был русский, а ваш, возможно молдаванин или белорус, или украинец, или даже литовец. Но они победили, потому что были вместе!!!

Мой дед вернулся. А ваш, возможно, нет. Ваш дед, возможно, погиб, ради того, чтобы мы с вами, люди с самыми разными взглядами, могли в интернете выразить свою позицию. И у меня она неизменна.

Тому поколению досталось ТАК, что рассказывали они мало. И всегда плакали. У них был адский постравматический синдром. Дед плакал. Дед, участвовавший в Ясско-Кишиневской операции, прошедший Сталинград, дошедший до Берлина, плакал, всякий раз, когда ударялся в воспоминания.

Были бы живы мои деды и бабушки, они бы поползли в Бессмертном Полку. Не смогли бы идти, но доползли бы.

Однажды со мной рядом под руки ребята несли такого деда. Сам идти не мог. Он был абсолютно счастлив. Показушно, наверное. Нужно было ему сказать: «Хорош, дед, придуриваться, что тебе все нравится?» Представляете?

В моем профиле царит тоталитаризм мнения о праздновании и проведении 9-го Мая.

Лопата. У меня в руках лопата. Как минимум лопата. Как минимум….

(Слышится звук передергиваемого затвора)

ОКСАНА ШИШКО-КОЗЫРСКАЯ