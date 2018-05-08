Оккупацию паровозом нашего двора на Рышкановке совершил сосед, - Евгения Буевич

Молодая мама Евгения Буевич обратилась в редакцию «Блокнота Молдовы» в надежде на то, что сосед вернет детям территорию для игр, которую он захватил под большую транспортную стоянку.

Площадь двора, расположенного на ул. Николая Димо 5/3, стала яблоком раздора между жильцами дома и местным бизнесменом, который для себя решил, что участок перед его окнами является частной собственностью. Поэтому он припарковал на нем развлекательный паровоз. Спустя некоторое время сюда добавилось еще два подобных транспортных средства. Таким образом столичный двор стал напоминать депо железнодорожного вокзала.

- Раньше на этом месте резвилась детвора. Но теперь ребята вынуждены играть на проезжей части перед подъездами дома, тем самым подвергая свои жизни опасности. Кроме этого, когда в дождливое время паровозы выезжают со двора, вся грязь из-под колес развозится на близлежащие дороги. Глубокие следы от этих транспортных средств можно проследить и сейчас, в жаркое время, - возмущается Евгения.

По ее словам, сосед запугивает жильцов своими связями с правоохранителями.

- Жильцы несколько раз пытались мирно договориться с новым соседом, который буквально за год установил свои порядки и прислушиваться к мнению большинства не собирается. В любом разговоре он запугивает нас своими связями с правоохранительными органами. А ведь мы просто хотим донести информацию о том, что у нас во дворах частной собственности на землю нет, она одинаково принадлежит всем жильцам многоквартирного дома, - рассказывает женщина.

Евгения обращается к руководству претуры сектора Рышкановки с просьбой помочь остановить самозахват земли у их дома, чтобы у людей появилась возможность благоустроить общий двор.