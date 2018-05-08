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Политика
Кандидат от НЛП обещает кишинёвцам улучшение жизни, если они выберут её примаром
08.05.2018

Кандидат от Национал-либеральной партии на пост генерального примара столицы Александра Кан обещает кишинёвцам улучшение жизни в том случае, если они изберут её градоначальником. В понедельник, 7 мая, Александра Кань представила свою предвыборную программу, рассчитанную на пятилетний срок. Она содержит девять приоритетов, связанных с модернизацией городской среды обитания, совершенствованием управления и политики принятия решений в примэрии, а также с извлечением выгоды из связей с соседними городами Румынии, передаёт IPN.

По словам кандидата от НЛП, будучи избрана главой примэрии, она намерена извлечь максимальную выгоду из культурных и экономических связей по оси Кишинёв–Яссы путём разработки и реализации инвестиционных проектов. Кроме того, она обеспечит конвертацию денежных переводов в инвестиции, посредством программы „Возвращаем диаспору домой”. Будет создан Молдо-румынский центр делового и инвестиционного сотрудничества, с помощью партнёров по развитию она намерена открыть в городе бизнес-инкубаторы, промышленные, агротуристические и технологические парки.

Кандидат на пост примара ставит перед собой цели постепенно избавиться от транспорта в исторической части города, построить велосипедные дорожки и пандусы для инвалидных колясок, а также кольцевую автодорогу вокруг Кишинёва. Если она станет примаром, Александра Кан обещает применять принцип „кто загрязняет – тот платит”, а в лицеях будет внедрена программа „Молодой фермер”. В случае необходимости принятия решений, имеющих значительные последствия для общества, будут проводиться публичные консультации и местные референдумы.

Также, по словам Александры Кан, будет создан фонд солидарности для защиты малообеспеченных категорий граждан, особенно пенсионеров с доходами ниже 1500 леев. Будет оказываться ​​социальная помощь на дому малообеспеченным категориям лиц и людям с ограниченными возможностями. Борьба с бродяжничеством и попрошайничеством на городских улицах также является одним из приоритетов Александры Кан.

По словам кандидата он НЛП, предлагаемая программа является реалистичной и осуществимой, и, если Александра Кан будет избрана примаром, то она будет честным и активным должностным лицом, использующим весь свой опыт для управления городскими делами. В то же время партия, которую она представляет, будет выступать за укрепление демократических, реформистских усилий, ориентированных на Запад, то есть на Румынию, Европу и Соединённые Штаты Америки. Кандидат от НЛП считает, что гражданам нужен примар, который бы объединял, а не разделял.

Председатель НЛП Виталия Павличенко считает, что в настоящее время в Кишинёве, как и во всей республике, необходимо вернуть гражданам доверие к политикам и партиям, а Александра Кан была и остаётся последовательным политиком и румынкой, ведущей борьбу за объединение. Лидер НЛП характеризует Александру Кан как хорошего специалиста, опытного менеджера, организатора, экономиста и очень хорошего администратора, который мог бы оживить развитие столицы.

Кандидат от НЛП Александра Кан занимает восьмую строчку в избирательном бюллетене для выборов примара столицы. Новые местные выборы в Кишинёве и Бэлць пройдут 20 мая.


 
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