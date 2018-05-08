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Общество
Штрафы в четыре раза больше за непредоставление приоритета пешеходам и велосипедистам
08.05.2018

Водителям, которые не предоставляют приоритет пешеходам и велосипедистам, пересекающие улицы регламентировано, грозят штрафы в четыре раза выше, чем применяемые в настоящее время. При первом нарушении будет применяться штраф в размере от 12 до 24 у.е., и три штрафных очка. При следующих нарушениях в течение тог же календарного года, санкции составят 40 - 60 у.е., и шесть штрафных очков. Положения включены в законопроект, зарегистрированный в парламенте группой депутатов Европейской парламентской группы, передает IPN.

Авторы проекта предлагают санкции за использование мобильных телефонов или аппаратов не только для водителей машин и мотоциклов, но так же для велосипедистов или лиц, которые управляют гужевым транспортом. Исключение составляют телефонные звонки с помощью устройства „свободные руки” или звонки в службу экстренной помощи. Штрафы будут колебаться от трех до 60 у.е.

По данным Национальной патрульной инспекции, в 2017 году произошло более 2500 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 273 человека, а более 2800 получили травмы. Среди основных причин числится неадаптированная к видимости скорость, вождение в состоянии алкогольного опьянения, непредоставление приоритета другим транспортным средствам, непредоставление приоритета пешеходам и др.


 
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