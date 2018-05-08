«Для них солнце встаёт в Москве, и они искренне нас ненавидят»: румынский журналист о Гагаузии

«Для них солнце встаёт в Москве и они искренне нас ненавидят»: румынский журналист поделился «ужасными» впечатлениями о Гагаузии.

Гагаузия является застывшей во времени советской резервацией, которая не оправдывает своего автономного статуса. Такими впечатлениями поделился на страницах издания Adevărul румынский журналист Рэзван Вонку после своей поездки по территории Гагаузской автономии.

Как пишет Вонку, эта поездка ставит под сомнение все возвышенные мысли румын о самих себе и обнаруживает бесполезность всей румынской «стратегии» в отношении Молдовы за последние 27 лет.

По словам журналиста, он направлялся из Кишинёва в Галаць и выбрал маршрут через юг Республики Молдова, проходящий, в том числе, через территорию Гагаузской автономии. Сперва, казалось, всё было нормально, трасса, хотя и нуждалась в ремонте, но в целом была приемлемой. Чудеса начались, как только машина въехала в Гагаузию пишет автор.

Вонку рассуждает, что по международным стандартам официальными языками автономий должны бать язык национального меньшинства, который составляет большинство данной территории и государственный язык страны. Однако, удивляется журналист, в Гагаузии дело обстоит иначе – помимо указателя у въезда в автономию и нескольких официальных вывесок, гагаузский язык отсутствует в публичном пространстве. При том, что наличие автономии во всех странах национальные меньшинства используют как инструмент защиты своей идентичности. Реже чем гагаузский в Гагаузии можно увидеть только государственный язык Молдовы, отмечает Вонку.

Журналист сравнивает Гагаузию с «советской исторической резервацией», где повсюду встречаются памятники Ленину и советским солдатам-освободителям, заключая последнее слово в кавычки. Раздражают румына и «псевдо-фольклорные постаменты» у въездов в населённые пункты, поставленные ещё при советской власти и, которые, по его мнению, соответствуют азиатской культуре, но не Европе, частью которой является Молдова.

Список претензий автора продолжается «языковым вопросом». Так, румынского журналиста удивило, что почти всё в регионе написано на русском. «Поскольку и частные фирмы [пишут вывески] на русском, можно предположить, что это обиходный язык гагаузов. И если это так, то для чего им предоставили автономию?», — задаётся вопросом Вонку.

Ещё одним аргументом о бесполезности автономии для гагаузов румынский гость приводит то, что в большинстве территориальных автономий в мире уровень жизни выше, чем в государствах, частью которых они являются, а в Гагаузии всё наоборот. «В таком случае, для чего нужна эта автономия, если она не способствует сохранению гагаузской идентичности и не смогла использовать местный потенциал?», — задаётся вопросом Рэзван Вонку.

Далее упрёки журналиста переходят в адрес румынского общества и румынских властей. По его мнению, ни одна из стратегий Румынии не учитывала гагаузскую проблему. «Мы безответственно рассуждаем об унире, но даже не осознаём, что в центре Молдовы есть автономия, населённая людьми, для которых солнце встаёт в Москве и которые искренне нас ненавидят. Ни одна из румынских инициатив, осуществляемых за Прутом, не была направлена в их адрес, мы даже не пытались исследовать причины, по которым они нас ненавидят», — пишет Вонку.

Главным потрясением для журналиста из Румынии за время его поездки стало передвижение по трассе за селом Алуату, которая проходит, в основном, по территории Тараклийского района, а не Гагаузии. Ямы, отсутствие указателей, пыль, отсутствие мобильной связи и мчащиеся грузовики оставили неизгладимое впечатление у Рэзвана Вонку и вынуждали его ежеминутно молиться в надежде на безопасное окончание путешествия. «Среднего качества трасса внезапно превратилась в то, что можно увидеть разве что в Афганистане или Бангладеше. Около 50 км. дороги, где асфальт, вероятно, клали ещё в 70-х, и который исчез лет 15 назад», — так описывает он свою поездку.

«Это был поистине ужасный опыт, после которого румынское неблагополучие странным образом воспринимается как процветание. Когда в следующий раз услышите рассуждения Бэсеску об унире, пошлите его по этой «главной» дороге. И спросите его, чем он занимался на протяжении 10 лет, что он сделал для сокращения огромной разницы в развитии и менталитете между двумя берегами Прута. И на что он потратил десятки миллионов, выделенные румынской диаспоре?», — заключает свой рассказ Рэзван Вонку.