Фавориты предвыборной гонки... (Видео)

Мэра Кишинева выберут во втором туре, а пройдут в него выдвиженец социалистов Ион Чебан и независимый кандидат Сильвия Раду. Это результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов.

Если бы выборы состоялись прямо сейчас, 35% определившихся респондентов голосовали бы за Чебана. Сильвия Раду отстала бы от него на шесть десятых процентного пункта.

"Многие, почти 12%, отметили, что хотят, чтобы город возглавила независимая женщина, которая не дает пустых обещаний. Поэтому разница между Ионом Чебаном и Сильвией Раду сокращается. Ее избирательная кампания основана на позитивном посыле", - сказал глава Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

У других кандидатов - показатели намного скромнее. Лидер партии DA Андрей Нэстасе получил бы 16,8 процента. Дальше с большим отставанием - выдвиженец Партии национального единства Константин Кодряну, либерал Валериу Мунтяну и кандидат партии Шора Регина Апостолова. Остальные кандидаты набрали бы четыре процента на шестерых.

В Бельцах, по данным того же опроса, тоже будет второй тур. Здесь фавориты - социалист Александр Усатый и выдвиженец формирования "Наша партия"Николай Григоришин. За первого проголосовали бы 40% определившихся участников опроса, за второго - 36. Кандидат Платформы DA Арина Спэтару получает семь с половиной процентов, самовыдвиженка Елена Грицко и Павел Вережану от партии Шора - чуть больше четырех.

Проводили опрос с 21 апреля по 2 мая, по завершении регистрации кандидатов. В Кишиневе было 1182 респондента, погрешность - плюс-минус 2,8 процента. В Бельцах опросили 600 человек с погрешностью в четыре процента.